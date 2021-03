Reconocen que habrán más subsidios para contener la tarifa de luz

La interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Soledad Manin, reconoció que el Gobierno nacional podría destinar un mayor volumen de subsidios para evitar una escalada de las tarifas de energía eléctrica y lograr que no aumenten por encima de la inflación proyectada, al referirse a la actualización tarifaria solicitada por las distribuidoras Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En una entrevista con la agencia de noticias Télam, Manin explicó que los requerimientos de Edenor y Edesur para aumentar el Valor Agregado de Distribución (VAD) en 109 y 253% respectivamente, lo que implicaría aumentos en las boletas de usuarios residenciales entre 65 y 157% según el segmento de consumo, lo cual calificó como "inviable en el contexto en que estamos saliendo de una crisis económica y tenemos la intención de que haya un crecimiento de las familias, de las industrias y los comercios".

En ese sentido, Manin reconoció que "evidentemente va a haber un margen que va a tener que ser cubierto por subsidios" y si bien superditó los montos finales a "variables macroeconómicas, del presupuesto y decisiones del Ministerio de Economía", resaltó que "el aumento (de tarifas) no puede superar la inflación, sino vamos contra la economía de la gente y metiendo la mano en el bolsillo cuando queremos que se reactive".

Sus declaraciones irían a contramano de las intenciones del titular de Economía, Martín Guzmán, de ir recortando algunos subsidios a los servicios públicos vía actualizaciones tarifarias para reducir el déficit fiscal y tratar de equilibrar gradualmente la economía argentina, lo cual es severamente cuestionado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se opone a un aumento drástico de las tarifas en pleno año electoral.

Una vez que se definan los aumentos para Edenor y Edesur, Manin señaló que las próximas actualizaciones de tarifas "van a ser semestrales en función del análisis de los costos y los flujos de fondo de las empresas", siendo que "a medida que se vayan dando etapas de cumplimiento de las inversiones, los trabajos de mantenimiento y reparación que tienen que hacer para brindar el servicio se van a ir desembolsando fondos y haciendo estos ajustes, con el objetivo final de la RTI de 2023".

Para justificar su posición, la interventora del ENRE indicó que "el retraimiento de la demanda y el mantenimiento tarifario pudieron haber repercutido en una merma de los ingresos (de las empresas distribuidoras), pero lo cierto es que vienen de cuatro años con un incremento sustancial. Por lo tanto el riesgo empresario sabe que es así, resultado de una crisis económica mundial y no por una medida caprichosa de un gobierno que ataca a determinado sector".

"Los números se analizan en función de garantizar el servicio pero no cambia en que la merma de los ingresos no hizo que el negocio dejara de ser rentable, porque grupos económicos que no ganan por un segmento ganan por el otro, y lo que ganaron en los cuatro años anteriores quizás ahora pueda ganar un poco menos. La crisis económica los afecto como afectó a todos los argentinos", manifestó.