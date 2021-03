Tras los aumentos, YPF anunció una inversión de US$ 2.600 millones

La petrolera YPF anunció hoy que tiene inversiones planificadas por 2.600 millones de dólares en la formación no convencional de Vaca Muerta para el corriente año, de los cuales 1.502 millones corresponden a la empresa argentina de mayoría estatal, y el resto a las petroleras asociadas con las que opera en distintas áreas.



Así lo indicaron el presidente de YPF, Pablo González, y el CEO, Sergio Affronti, en Neuquén, donde también anticiparon que el plan de producción de petróleo y de gas en Vaca Muerta para diciembre proyecta un crecimiento de 56% y 70% respectivamente, en el comparativo con igual mes de 2020.



"Hoy YPF viene a anunciar un gran esfuerzo de todos los argentinos y las argentinas, una inversión que se va a traducir en un importante aumento de la producción de petróleo y gas, que va a potenciar el crecimiento de nuestro país. En ese camino, todos los actores que estamos involucrados coincidimos en trabajar juntos para lograrlo", dijo González, al encabezar con Affronti el acto de inauguración de una nueva estación de servicio de la marca en la localidad neuquina de Añelo.



También estuvieron presentes el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y el secretario de Energía, Darío Martínez.



"YPF en la provincia de Neuquén va a invertir este año 1.502 millones de dólares, una inversión sin precedentes que sumada a la inversión que van a hacer nuestros socios en los distintos bloques que operamos en Vaca Muerta, será este año de 2.600 millones de dólares", anunció Affronti.



Desde la renacionalización de la petrolera, YPF desarrolló las áreas adjudicadas en Vaca Muerta como operador exclusivo o en asociación con petroleras globales como Chevron, Petronas, Dow, Shell y Equinor, que en la continuidad de la explotación aportarán las inversiones comprometidas.



El anuncio de hoy forma parte del plan global que la compañía tiene previsto para todo el año por US$ 2.700 millones -a cargo exclusivamente de la firma nacional- y dentro del cual esta semana se dieron a conocer inversiones por US$184 millones en Chubut y otros US$ 300 millones en Santa Cruz.



Affronti también precisó que trabajarán con 13 equipos de perforación en Neuquén, 3 sets de fractura en la actividad no convencional promedio durante el año y sumarán un cuarto set de fractura para las operaciones de tight.



"En total, aparte de los set de fractura vamos a estar trabajando con 37 equipos de torre, que sumados a las 10 unidades de apoyo a la producción que tenemos, vamos a estar con casi 50 equipos trabajando en la cuenca entre producción convencional y no convencional", explicó.



El CEO de la compañía condicionó que este nivel de inversión se podrá lograr "siempre y cuando se continúe el trabajo y se profundice este compromiso compartido con los distintos actores que forman parte de la industria; con los proveedores y contratistas y con las compañías regionales a las cuales YPF sigue apoyando y desarrollando como empresas".



Las previsiones de YPF para este año implican un crecimiento "en la producción de petróleo no convencional de un 56% comparando diciembre de este año respecto a diciembre del año pasado y en gas un 70% en el mismo período", dijo.



La estación de servicio inaugurada hoy en Añelo, localidad considerada como el corazón de la formación Vaca Muerta, se encuentra a 100 kilómetros de la capital neuquina y cuenta con 12 surtidores, una capacidad de almacenamiento de 320 mil litros y una tienda Full de más de 250 metros cuadrados, con capacidad para 80 personas, un espacio para reuniones y coworking y todas las comodidades para los camioneros que recorren la zona.



Durante la inauguración, estuvieron presentes junto al gobernador Gutiérrez y el secretario Martínez; el intendente de Añelo, Milton Morales; el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, y el secretario general del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, Manuel Arévalo, entre otras personalidades.



En ese marco, el CEO de YPF adelantó que en dos meses inaugurarán sobre la ruta 17, también cerca de Añelo, una estación mayorista destinada a proveer combustibles a las empresas de la industria del petróleo y de gas de Vaca Muerta.