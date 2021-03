Cuántos dólares lleva comprados el Banco Central en marzo

En lo que va de marzo, el Banco Central (BCRA) lleva acumuladas compras netas por US$ 1.200 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), lo que resulta en el registro más alto desde noviembre de 2019.

Según fuentes de mercado citadas por la agencia de noticias Télam, la autoridad monetaria cerró el martes con compras por cerca de US$ 100 millones y acumula US$ 1.200 millones en apenas medio mes, el doble que en febrero (US$ 633 millones) y más del triple de enero, cuando había sumado US$ 157 millones.

Esta adquisición del BCRA estuvo potenciada por la combinación de una mayor liquidación de dólares gracias al comienzo de la cosecha de soja, empujada por los mejores precios internacionales, y las regulaciones para el acceso al mercado de cambio. "La semana pasada los exportadores de cereales y oleaginosas totalizaron ventas por US$ 614,683 millones, el monto semanal más alto desde mediados de enero pasado", detalló el analista de mercado y operador de PR Cambios, Gustavo Quintana, luego de una jornada en la que el dólar mayorista cerró en $ 91,13 para la venta.

De esta forma, el peso acumula una depreciación de 1,5% en lo que va del mes y de 8,3% desde el inicio de 2021, un crecimiento acotado debido a la política oficial de desaceleración en la tasa de devaluación para llegar a final de año, en promedio, a un nivel del 25%, apenas cuatro puntos por debajo de la inflación proyectada en el Presupuesto.

Gracias a esta operatoria, las brechas con las cotizaciones paralelas del dólar y el mayorista está en sus niveles más bajos desde fines de abril, luego de que el Dólar MEP cerrara ayer en $144,60 (60,45%) y el Dólar CCL en $149,24 (65,60%).

Al respecto, el analista financiero Christian Buteler advirtió que hasta el 10 de marzo pasado -en base a los últimos datos oficiales- el Banco Central compró US$ 734 millones en el mercado de cambios, lo cual no se reflejó de manera directa en las reservas, debido a que éstas marcaron apenas un incremento de US$ 232 millones en ese mismo período

"Parte de esos dólares lo usa para hacer el rulo", describió Buteler, al referirse a la operación de comprar dólares a $ 91 en el mayorista y venderlos a $ 144 en el mercado bursátil.