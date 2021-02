¿Aumentan los cigarrillos? Tabacaleros exigieron un importante aumento

Productores tabacaleros de Jujuy pidieron un 65% de aumento en el precio del kilo del tabaco Virginia en la reunión que mantuvieron con el sector de la industria, dado el aumento en los costos, las variables cambiarias y los precios internacionales, dijeron fuentes del sector.



El incremento solicitado para la clase referencial B1F sobre el valor del año pasado, que fue de $ 127,93, será evaluado por los compradores, que realizarán una contrapropuesta en el curso de las próximas reuniones.



"La Cámara de Tabaco del Jujuy pidió lo que estima el sector productivo para tener un precio de alguna manera satisfactorio, pero la industria no ofreció ningún número", dijeron hoy fuentes de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy.





Agregaron que en esta primera reunión "no se llegó prácticamente a nada" y las conversaciones proseguirán el próximo 2 de marzo en Salta, ya que de las negociaciones también participan las entidades tabacaleras de esa provincia.



La propuesta de los jujeños ante los compradores, entre ellos Alliance One y Massalín Particulares, incluye el pedido para que "no descuenten absolutamente nada de lo que el productor le puede estar debiendo, por alguna preasistencia que hayan hecho", precisó el presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, Pedro Pascuttini.