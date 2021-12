Minería: la riqueza federal que comienza a asomar

Cuando se habla de producción en escala, generación de riqueza y divisas en Argentina se mira a la región pampeana: el campo, la soja y la producción del agro. Pero la minería se suma como otra fuente enorme y más federal de generación de riqueza que, de a poco, aumenta la relevancia e incluso genera un perfil exportador en provincias que no lo tenían.

Solo en el primer semestre del año se había exportado por un valor de US$ 1.422 millones, con un crecimiento del 20%. La exportación de oro experimentaron un ascenso interanual del 92,8%, mientras los de plata subió un 66,9%. En cuanto a las exportaciones de litio aumentaron un 81,8%. Las provincias de Santa Cruz, San Juan, Catamarca y Jujuy son las que encabezan

Catamarca, con envíos por US$ 51,2 millones en el semestre, sigue encabezando esa tendencia con una participación en las exportaciones del 87,8% sobre el total de ventas de la provincia al exterior. Se ubicaron luego Jujuy (US$ 179,4 millones, 78,2% del total exportado en enero-junio); Santa Cruz (US$ 721,2 millones, 74%); y San Juan (US$ 348,2 millones, 74%), concluyó el informe de Minería.

Las proyecciones de inversión de empresas mineras para los próximos años también marcan esa tendencia federal y distribuida en zonas del país que antes estaban al margen de la producción y exportación a gran escala.

Para los próximos años se han anunciado inversiones por US$ 8.757 millones, distribuidos en todo el país. La provincia de San Juan es la principal destinataria, pero hay fuertes perspectivas para otras zonas, como el Noroeste. Hay dos hechos puntuales que potenciaron el sector: los precios internacionales y el cambio normativo de Argentina con el Decreto de promoción de las inversiones mineras.

La inversión y la producción de la minería están distribuidas en todo el país.

Uno por uno

En Salta la empresa Aldebarán desarrollará un plan de exploración por U$S 8,4 millones y la construcción de la mina Lindero (en la misma provincia) significará inversiones por U$S 320 millones. Yam

La empresa Ganfeng prevé invertir para la mina Mariana USD 580 millones. YPF Litio apunta a desarrollos en Jujuy por US$ 2,5 millones; Neo Lithium-Zijin en Salta para el emprendimiento Tres Quebradas proyecta inversiones por US$ 770 millones y Eramet presupuestó U$S 400 millones para su proyecto Centenario Ratones.

La industria automotriz tiene los ojos puestos en Argentina de manera indirecta. Y es por el litio. Orocobre-Toyota prevé invertir US$ 450 millones. De la misma manera Livent, asociada a BMW, anunció hasta US$ 974 millones para el plan de desarrollo en Salar del Hombre Muerto, en Catamarca. Orocobre, en asociación con la empresa Galaxy plantearon el proyecto de refinado de litio, en Catamarca, por U$S 150 millones.

La minería emplea alrededor de 26 mil personas de manera directa y hubo un crecimiento del 153% desde 2003. El factor multiplicador de la actividad es importante y se estima que por cada empleo directo hay otros 3 indirectos.