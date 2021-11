¿Qué es lo más importante al fracasar como emprendedor?

La realidad es que el fracaso en el emprendedor es una de las aristas de un cubo, quien no haya fracasado no ha aprendido una valiosa lección del mundo del emprendedurismo, no ha tenido que sacar fuerza de donde no hay para reinventarse, para volver a confiar y buesar un nuevo modelo, una nueva idea y un proceso mejor de toma de decisiones.

En una anterior ocasión hablamos sobre cómo el emprendedor fracasa y cómo se debe superar el proceso. Ahora vamos a ver un poco esos stakeholders que pueden intervenir positivamente para volver a emprender.

En el fracaso emprendedor te das cuenta de quién estás rodeado, en estas épocas es donde son muy importantes tus redes de contención. Te hace sentir que no estás solo. Te dan consejos y cuentan experiencias de superación que necesitas para salir adelante. Tuve la suerte de que me ayudaron muchas personas. Aquí comparto las experiencias y aprendizajes:

Familia:

Es el primer punto de apoyo y en la mayoría de las veces, los más cercanos, apóyate en tu familia, comunica tus sentimientos, exterioriza las ideas y busca siempre el acompañamiento

Amigos de toda la vida

Todo ser humano tiene uno o más amigos de la vida, no necesariamente debe ser una relación de décadas, pero sí que la conexión sea única, que sean considerados hermanos de otra madre.

En ellos puedes buscar sacarte de la realidad, hablar de otra cosa y hacerte olvidar del fracaso o por el contrario adentrarte mas en él y buscarle la vuelta y el aprendizaje a los procesos

Mentores

Los mentores son un apoyo realmente incondicional, y no hablo solamente de mentores empresariales, sino de mentores de la vida, personas que han venido a enseñarte nuevas cosas, nuevas formas e ideales.

Son las mismas personas que admiras y de las que tomas lo bueno para aplicarlo a tu vida personal y profesional

Terapeutas:

Empezando por decir que visitar a un psicólogo no significa estar loco cómo es la creencia habitual puede ser realmente funcional contar con ayuda profesional, un terapeuta ayuda a organizar las ideas y darte las herramientas necesarias para transitar el fracaso y ponerte activo nuevamente.

Y tú, ¿cómo has transitado el fracaso?¿Cuáles son tus redes de contención?

Abrazo emprendedor,

Diego Noriega