El empresario australiano que está imponiendo los vinos argentinos en su país

Apasionado por la Argentina y sus vinos, Bradley Ross es un empresario australiano que, desde hace años, está comercializando en su país productos de bodegas locales. Llegó a tener su propia marca aunque ahora se dedica a la importación de vinos en botella. Los preferidos son mendocinos, contó a MDZ desde Perth. A través de su empresa RedWax Wines, representó a una decena de marcas argentinas. Asegura que el potencial de los vinos producidos en el país tienen un gran potencial en Australia

- ¿Por qué eligió vender vinos argentinos en Australia y cuánto hace lo que está haciendo?

- Solo importamos vino de la Argentina y lo venimos haciendo desde hace más de 10 años. Empezamos porque a los australianos les gusta beber Syrah, que es un vino grande y atrevido. El Malbec de Argentina tiene un sabor y una sensación en boca similares a nuestro buque insignia, por lo que encaja bastante bien en el estilo de vinos a los que estamos acostumbrados aquí. Además, la historia de los vinos argentinos es sexy y romántica y a la gente le gusta escuchar una historia, así es como se relacionan con el vino.

- ¿Tenía contactos en la Argentina?

- Fui a la Argentina y conocí a mucha gente. Viajé y así fue como conseguí contactos. Ahora es más fácil hacer las cosas a través de videollamadas y correo electrónico, pero aún hay que "caminar por la tierra". La pandemia ahora y antes el Zika dificultaron los viajes.

- ¿Los comercializa con su marca o son marcas argentinas?

- Antes del covid, teníamos nuestra propia marca. No de nuestro propio viñedo, sino de uno de nuestros socios cercanos, pero la pandemia nos puso las cosas difíciles y no hemos seguido con esto. Tuvimos mucha discusión con el INV sobre el nombre de la etiqueta, pero al final funcionó. El vino es comprado, embotellado y etiquetado en Argentina. No hemos tenido la oportunidad de comprar a granel.

- ¿De qué región son los vinos que importa?

- La mayoría de los vinos con los que trabajamos son de Mendoza. Tuvimos algunos torrontés de Salta y Pinot Noir de la Patagonia pero la mayor parte de los vinos con los que trabajamos son de Mendoza. En los últimos años, estamos viendo mucho más en el Valle de Uco y también hay un mayor apetito aquí en Australia por los vinos orgánicos y biodinámicos, pero esto tiene su propio conjunto de problemas cuando se trata de importar, siendo el principal problema el tiempo. Más que el agua y los mayores costos asociados con la certificación. En Argentina eso se suma al costo de esos vinos.

- ¿Cuántas botellas vende?

- Es muy difícil de decir porque el covid ha impactado las ventas.

- ¿Cuáles son los vinos que vende?

- Nuevamente, el covid ha significado que no hemos podido vender algunas marcas, pero en el pasado, hemos representado a bodegas Mevi, Vinecol, CarinaE, Casa de Uco, Casarena, Familia Blanco, Fecovita, Fincas del Limay, Los Haroldos y Las Perdices.

- ¿Qué potencial tienen los vinos argentinos en Australia?

- El potencial de los vinos argentinos es enorme. Los vinos 'hablan al paladar' del australiano medio y los vinos se elaboran de una forma que, en general, es de baja intervención. Todas estas cosas son importantes en Australia. El potencial se muestra en las ventas y en el hecho de que los australianos sigan comprando vinos de Argentina.

- ¿Los precios a los que llegan al mercado australiano son competitivos?

- Los precios de los vinos importados son más altos. Esto se debe a nuestros impuestos sobre el vino importado. Es como un impuesto de protección donde todos los vinos tienen un adicional 29% añadido. Esto se suma al arancel del 5% y al GST (impuesto sobre bienes y servicios) del 10%. Los números se acumulan muy rápidamente. Además, como compramos en dólares, el tipo de cambio también afecta este precio. Entonces, como puede ver, es difícil ser competitivo bajo este régimen fiscal.

- ¿Los vende en alguna región determinada?

- Vendemos en todo el país pero nos enfocamos principalmente en los mercados de Perth, Melbourne y Sydney.