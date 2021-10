Congelamiento de precios: empresarios disconformes harán una contrapropuesta

El congelamiento de precios es una de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno nacional para sostener el impacto que genera la inflación en la economía de la población argentina. La medida viene recibiendo críticas de distintos sectores por considerarla un "analgésico", un programa con efectos positivos a corto plazo pero contraproducente para el mediano y largo plazo. Entre los principales argumentos en contra de esta medida destaca que, en el pasado, la inflación terminó golpeando de la misma manera o incluso de forma más agresiva en los años posteriores.

En esta oportunidad, el flamante secretario de Comercio, Roberto Feletti, esta semana entregó a los principales empresarios que proveen productos a los supermercados una lista con 1.247 productos para ser congelados. Frente a esto, el empresariado consideró que en esa lista hay productos de categoría premium, de modo que estarían "subsidiando precios a la clase media y alta", por lo que notan un listado "descabellado".

“Estamos de acuerdo con poner el hombro en esta situación, pero no vemos por qué hay que subsidiar el consumo de una familia de clase media alta o alta, congelando los precios de nuestras marcas más premium", dijo uno de los empresarios a la prensa.

La lista propuesta por Feletti es de 1247 productos que deberán mantener su precio durante 3 meses.

Por su parte, tanto Feletti como su segundo, Antonio Mezmezian, sostuvieron frente a los empresarios que la prioridad y la intensión es sentarse a negociar juntos. Por eso habrá una segunda reunión, pautada para el lunes 18 a las 18 horas en la Secretaría. Al respecto, desde esa cartera señalaron que "todos los canales de negociación están abiertos, pero que si hay modificaciones serán en función de los objetivos que se propuso la cartera de Comercio.

Las principales condiciones que puso Feletti

Principalmente, el titular de Comercio estableció que la canasta no podrá ser reducida, es decir, si sacan un producto, deben poner otro. Además, deberán respetarse la cantidad de productos por categoría o rubro, esto significa que si se saca un producto de determinada marca, deberá agregarse otro de otra marca, pero del mismo rubro, por ejemplo bebidas.

En efecto, el funcionario agregó una advertencia y fue que si los empresarios no cumplen o bien si no llegan a un acuerdo entre el Gobierno y ellos, pues se aplicará la ley de abastecimiento y precios máximos "no consensuados". “Evidentemente, si no se llega un acuerdo vamos a tener que aplicar las leyes. Es algo que trato de impedir, porque creo en los acuerdos sociales”, concluyó Feletti.