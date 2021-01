YPF fracasó en su primer intento para reestructurar su deuda de alrededor de US$ 6.300 millones. La petrolera tenía como objetivo realizar siete asambleas este lunes, peor su intentó no se pudo llevar a cabo.

"Debido a la falta de quórum necesario para sesionar, no fue posible abrir el acto en primera convocatoria y celebrar la misma", explicó la compañía.

Los acreedores esperan que YPF vuelva a realizarles una nueva oferta. De momento todavía no hay una respuesta de la petrolera al respecto.

Si bien YPF había mejorado algunos términos legales para que los acreedores participen, esta propuesta no prosperó. Se estima que la petrolera mejorará las ofertas en las próximas horas. La compañía tiene como urgencia resolver un bono de US$ 413 millones que vence en marzo, y que el Banco Central no quiere que pague, ya que no le venderá los dólares.

Es por eso que intentarán extender los plazos para ganar tiempo y pensar en otra estrategia.

