Defensa del Consumidor: a quiénes el Gobierno les otorgó más de $182 mil de aportes
Más de $182 mil a cada una

Defensa del Consumidor: a quiénes el Gobierno les otorgó más de $182 mil de aportes

Lo dispuso la Secretaría de Comercio Interior. Alcanzan a 41 asociaciones. Cada una recibirá $ 182.195,12.

Redacción MDZ

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Imagen ilustrativa - Foto: gentileza La Voz

La Voz y Radio Mitre

La Secretaría de Comercio Interior dispuso el otorgamiento de contribuciones financieras para 41 asociaciones de consumidores por $ 7,46 millones, a través de la resolución 352/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial. La misma precisó que las contribuciones totalizan $ 7.469.999,92, y se repartirán a razón de $ 182.195,12 por cada entidad. Entre las asociaciones beneficiarias figura Protectora.

El listado completo de los que recibirán la contribución::

  • PROCURAR - PROTECCION A LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA ASOCIACION CIVIL
  • ASOCIACIÓN CIVIL DE USUARIOS BANCARIOS ARGENTINOS - ACUBA
  • UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARGENTINA - UCA
  • PROTECTORA ASOCIACIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
  • CONSUMIDORES LIBRES COOPERATIVA LTDA. DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE ACCIÓN COMUNITARIA
  • ASOCIACIÓN PROTECCIÓN CONSUMIDORES DEL MERCADO COMÚN DEL SUR PROCONSUMER
  • ASOCIACIÓN CIVIL POR LOS CONSUMIDORES Y EL MEDIO AMBIENTE (ACYMA)
  • ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LA ARGENTINA - ACUDA
  • ASOCIACIÓN CIVIL PREVENCIÓN ASESORAMIENTO Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR - PADEC
  • USUARIOS Y CONSUMIDORES EN DEFENSA DE SUS DERECHOS ASOCIACIÓN CIVIL
  • DEFENSA DE USUARIOS Y CONSUMIDORES - DEUCO
  • COMITÉ DEL CONSUMIDOR-CODELCO
  • ASOCIACIÓN CIVIL LIGA DE CONSUMIDORES - LIDECO
  • ASOCIACIÓN CIVIL CON SUMO CUIDADO
  • ASOCIACIÓN CIVIL RED ARGENTINA DE CONSUMIDORES
  • CENTRO DE ORIENTACIÓN DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR- CODEC
  • ASOCIACIÓN POR LA DEFENSA DE USUARIOS Y CONSUMIDORES (ADUC)
  • ASOCIACIÓN DE DEFENSA DE DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES- ADDUC
  • ASOCIACIÓN CIVIL DE USUARIOS Y CONSUMIDORES UNIDOS - UCU
  • ASOCIACIÓN CIVIL CONSUMIDORES EN ACCION
  • ASOCIACIÓN DE DEFENSA DEL ASEGURADO CONSUMIDORES Y USUARIOS- ADACU- ASOCIACIÓN CIVIL
  • CONSUMIDORES ARGENTINOS - ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA, EDUCACIÓN E INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR
  • ASOCIACIÓN CIVIL CRUZADA CÍVICA PARA LA DEFENSA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS
  • ASOCIACIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR DE SANTIAGO DEL ESTERO - ADECSE
  • ASOCIACIÓN DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LA ARGENTINA ADECUA
  • ASOCIACIÓN COORDINADORA DE USUARIOS CONSUMIDORES Y CONTRIBUYENTES - ACUCC
  • ASOCIACIÓN DE USUARIOS Y CONSUMIDORES DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES - AUC
  • ACCIÓN DEL CONSUMIDOR - ADELCO
  • ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES DEL NOA - ACONOA
  • ASOCIACIÓN DE DEFENSA DE CONSUMIDORES ENTRERRIANOS (A.DE.C.EN.)
  • ASOCIACIÓN DE DEFENSA AL CONSUMIDOR Y USUARIO - ADECU
  • CONSUMIDORES ALERTA ASOCIACION CIVIL-CONSAL
  • FUNDACIÓN CLUB DE DERECHO ARGENTINA
  • ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO EDUCACION AL CONSUMIDOR
  • ASOCIACIÓN CIVIL JUSTICIA COLECTIVA
  • ASOCIACIÓN CIVIL UNIÓN DE USUARIOS Y CONSUMIDORES
  • FEDERACIÓN DE MUTUALES PARA LA DEFENSA ORGANIZADA DEL CONSUMO
  • CENTRO DE EDUCACION SERVICIOS Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR CESYAC
  • ASOCIACIÓN CIVIL PARA LA DEFENSA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS POR LA EDUCACIÓN, EL CONSUMO
  • SUSTENTABLE Y LA INFORMACIÓN ADUCECSI
  • UNIÓN ARGENTINA PARA LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR -UNADEC
  • ACCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR E INQUILINO -ADCOIN

Ver la resolución completa en el Boletín Oficial.

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