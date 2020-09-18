Defensa del Consumidor: a quiénes el Gobierno les otorgó más de $182 mil de aportes
Lo dispuso la Secretaría de Comercio Interior. Alcanzan a 41 asociaciones. Cada una recibirá $ 182.195,12.
La Secretaría de Comercio Interior dispuso el otorgamiento de contribuciones financieras para 41 asociaciones de consumidores por $ 7,46 millones, a través de la resolución 352/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial. La misma precisó que las contribuciones totalizan $ 7.469.999,92, y se repartirán a razón de $ 182.195,12 por cada entidad. Entre las asociaciones beneficiarias figura Protectora.
El listado completo de los que recibirán la contribución::
- PROCURAR - PROTECCION A LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA ASOCIACION CIVIL
- ASOCIACIÓN CIVIL DE USUARIOS BANCARIOS ARGENTINOS - ACUBA
- UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARGENTINA - UCA
- PROTECTORA ASOCIACIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
- CONSUMIDORES LIBRES COOPERATIVA LTDA. DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE ACCIÓN COMUNITARIA
- ASOCIACIÓN PROTECCIÓN CONSUMIDORES DEL MERCADO COMÚN DEL SUR PROCONSUMER
- ASOCIACIÓN CIVIL POR LOS CONSUMIDORES Y EL MEDIO AMBIENTE (ACYMA)
- ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LA ARGENTINA - ACUDA
- ASOCIACIÓN CIVIL PREVENCIÓN ASESORAMIENTO Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR - PADEC
- USUARIOS Y CONSUMIDORES EN DEFENSA DE SUS DERECHOS ASOCIACIÓN CIVIL
- DEFENSA DE USUARIOS Y CONSUMIDORES - DEUCO
- COMITÉ DEL CONSUMIDOR-CODELCO
- ASOCIACIÓN CIVIL LIGA DE CONSUMIDORES - LIDECO
- ASOCIACIÓN CIVIL CON SUMO CUIDADO
- ASOCIACIÓN CIVIL RED ARGENTINA DE CONSUMIDORES
- CENTRO DE ORIENTACIÓN DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR- CODEC
- ASOCIACIÓN POR LA DEFENSA DE USUARIOS Y CONSUMIDORES (ADUC)
- ASOCIACIÓN DE DEFENSA DE DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES- ADDUC
- ASOCIACIÓN CIVIL DE USUARIOS Y CONSUMIDORES UNIDOS - UCU
- ASOCIACIÓN CIVIL CONSUMIDORES EN ACCION
- ASOCIACIÓN DE DEFENSA DEL ASEGURADO CONSUMIDORES Y USUARIOS- ADACU- ASOCIACIÓN CIVIL
- CONSUMIDORES ARGENTINOS - ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA, EDUCACIÓN E INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR
- ASOCIACIÓN CIVIL CRUZADA CÍVICA PARA LA DEFENSA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS
- ASOCIACIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR DE SANTIAGO DEL ESTERO - ADECSE
- ASOCIACIÓN DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LA ARGENTINA ADECUA
- ASOCIACIÓN COORDINADORA DE USUARIOS CONSUMIDORES Y CONTRIBUYENTES - ACUCC
- ASOCIACIÓN DE USUARIOS Y CONSUMIDORES DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES - AUC
- ACCIÓN DEL CONSUMIDOR - ADELCO
- ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES DEL NOA - ACONOA
- ASOCIACIÓN DE DEFENSA DE CONSUMIDORES ENTRERRIANOS (A.DE.C.EN.)
- ASOCIACIÓN DE DEFENSA AL CONSUMIDOR Y USUARIO - ADECU
- CONSUMIDORES ALERTA ASOCIACION CIVIL-CONSAL
- FUNDACIÓN CLUB DE DERECHO ARGENTINA
- ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO EDUCACION AL CONSUMIDOR
- ASOCIACIÓN CIVIL JUSTICIA COLECTIVA
- ASOCIACIÓN CIVIL UNIÓN DE USUARIOS Y CONSUMIDORES
- FEDERACIÓN DE MUTUALES PARA LA DEFENSA ORGANIZADA DEL CONSUMO
- CENTRO DE EDUCACION SERVICIOS Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR CESYAC
- ASOCIACIÓN CIVIL PARA LA DEFENSA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS POR LA EDUCACIÓN, EL CONSUMO
- SUSTENTABLE Y LA INFORMACIÓN ADUCECSI
- UNIÓN ARGENTINA PARA LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR -UNADEC
- ACCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR E INQUILINO -ADCOIN