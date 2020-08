La ONG Valos tiene nuevo presidente y comisión directiva

View this post on Instagram

ud83dudc64 Farid Nallim, CEO y Cofundador de Reciclarg. Licenciado en Administracion de Empresas, Magister en Energu00edas Renovables y Medio Ambiente. Fellow de Ashoka. Cofundador de Reciclarg empresa dedicada a la erradicar la basura electru00f3nica de la Argentina. , Gerente Administrativo de la Casa De Mis Padres S.A. gusta mucho los deportes, y estar con mi familia. Fanu00e1tico de la nieve y la montau00f1a.u0026#34;