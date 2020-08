EEUU: Trump sigue con apoyo popular en lo económico, pese a la pandemia

Ante una tasa de desempleo de dos dígitos y una recuperación que parece marchar a paso lento, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Y la gran pregunta, según se formula The New York Times es ¿por qué el presidente Donald Trump todavía obtiene en las encuestas cifras más altas en el sector económico que las que tenían sus predecesores Barack Obama, George W. Bush y George H.W. Bush cuando buscaron la reelección? ¿Hasta qué punto podrá incidir Joe Biden?

Según las encuestas, la combinación de una serie de factores explica la alta aceptación de Trump en la esfera económica, que sigue siendo parte central de su discurso para conquistar un segundo periodo y se espera que sea uno de los temas más importantes de la Convención Nacional Republicana durante esta semana.

Trump va por la reelección.

Según explica The New York Times, Donald Trump ha construido una marca perdurable, en particular entre los electores conservadores, quienes todavía lo consideran como un empresario exitoso y un negociador hábil. Muchos de esos votantes elogian su manejo de la economía antes de que estallara la pandemia y no lo culpan por los daños que ha causado. En varias entrevistas, algunos de esos electores mencionaron las ganancias récord registradas en el mercado bursátil (aunque solo alrededor de la mitad de los estadounidenses tienen acciones) como prueba de la recuperación lograda en su gestión.

Según David Winton, estratega y encuestador republicano, la aceptación de Trump en el tema económico “en general se ha mantenido positiva y es mejor que la aprobación general sobre su desempeño en el cargo”, dijo. “Claro que han contribuido a esto los tres informes más recientes sobre el empleo, que fueron positivos a pesar de las restricciones impuestas a la operación de muchas empresas”.

