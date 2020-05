Aseguran que no se va a modificar la oferta de la deuda

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró hoy que la oferta que hizo la Argentina a los tenedores extranjeros de pago de la deuda argentina no se va a modificar, debido a que es "el compromiso que podemos cumplir" y que es "sostenible en el tiempo", en diálogo con Radio La Red, esta mañana.

"Nosotros presentamos la oferta de buena fe, que es el compromiso que podemos cumplir y que constituye sostenibilidad en el tiempo", dijo.

Agregó que "la deuda era insostenible" y que el Gobierno nacional está haciendo "una reestructuración y un replanteo para que sea posible su cumplimiento" y dejó claro que la "oferta es la que se hizo" y que "de nada sirve hacer una oferta que luego no se pueda cumplir".

El viernes vence el primer plazo fijado por el Ministerio de Economía, que puede extenderlo.

A partir del 4 de mayo monotributistas y autónomos podrán solicitar créditos a tasa cero en el marco del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción.



Más información en https://t.co/7SEIjsHw95





Al ser consultado sobre las rebajas que desde algunos sectores reclaman que se apliquen a los salarios de empleados públicos, Cafiero dijo que "trabajan a destajo" para administrar la pandemia, y que "ni siquiera tiene tiempo de responder" a esos planteos, porque están abocados a ver cómo hacen "para que haya más respiradores, para que empresas textiles se reconviertan y produzcan lo que necesitamos para proveer al sistema de salud, incrementar la oferta de unidades de terapia intensiva, de hospitales modulares".

Respecto a los cacerolazos que expresaron rechazo al otorgamiento de prisiones domiciliarias por la pandemia, Cafiero dijo que entiende "la angustia de la gente" porque "nadie puede estar tranquilo si hay un genocida o un violador" en la calle, pero dejó claro que "el gobierno no tiene facultad" sobre las decisiones de los jueces, a quienes les compete el otorgamiento o no de esos beneficios.

"El Poder Ejecutivo no puede ni debe meter preso ni liberar a nadie. No tiene esa facultad. Por eso no está bien vincular al Gobierno con esos casos", aseveró el jefe de Gabinete.