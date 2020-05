Jonatan Loidi: "No veo que en economía se haga lo mismo que en salud"

Jonatan Lordi, speaker internacional, consultor, director de GrupoSet, autor del libro "¿Qué es eso del Marketing?" y de Adnpyme, dialogó con MDZ en el ciclo MendozAprende sobre política y economía en el contexto de crisis por la pandemia del coronavirus.

Entre otras cosas considera indispensable que el Gobierno nacional convoque a una mesa plural de expertos en economía y determine una estrategia organizada, contundente como se hizo con la salud pública. "La salida es una mesa de económica plural que elabore un plan a medida con un criterio de segmentación económica. Si Alberto (Fernández) negocia la deuda, no hay que festejar, sino pedir perdón por no cumplir nuestros compromisos y poner arriba de la mesa el plan", comenzó.

Loidi es un empresario argentino muy ligado a las pymes de nuestro país, su especialidad se enfoca en marketing, ventas, negociación, estrategias y liderazgo. Es un conferencista internacional consagrado, vinculado a los medios de comunicación como columnista y escritor de libros.

"Esta crisis al principio fue muy dura porque mi empresa, dos de las unidades de negocio de mi empresa, SET Consulting, se basan en viajes, las conferencias y los grupos que llevamos a Disney, a la NASA, para hacer cursos ejecutivos. Y ahora esta todo suspendido. Difícil porque en mi rol de estar en contacto con medios y emprendedores recibo mensajes muy duros de gente que la está pasando mal", indicó.

Además, señaló que este golpe "nos llevó a reinventarnos rápidamente, reactivamos una plataforma de capacitaciones online, eso nos dio energía y motivó al equipo. Sufrimos el cambio porque es improvisado, pero hoy se habla mucho del concepto de agilidad que un poco pregona eso, probá rápido, equivocate rápido y volvé a empezar".

El especialista manifestó que "es un mundo que se paró, es una crisis de oferta, es algo raro, nunca hemos tenido esto. Estamos acostumbrado a la crisis de demanda, o sea la gente no te compra. Acá te dijeron 'no podés ofrecer', y eso mató a muchos rubros de la economía. El 85% estuvo casi en cero, solo el 15% se mantuvo que tuvo que ver con los servicios esenciales".

En cuanto al contexto económico, detalló que la pyme es la mayor generadora de empleo, "entonces cuando le pegan al empresario en el cortísimo plazo le pegan al empleado. Hoy cuando se habla de que la pyme está mal, se habla de que el empleo está en riesgo".

"No es una crítica política es una descripción de la realidad, yo me pongo a disposición. Lo que digo es que no veo que en economía se haga lo que se hizo en salud que lograste apagar la grieta por un rato, tener científicos, escuchaste, tomaste decisiones y las pudiste implementar", comentó.

Y aclaró que no pasa "porque a diferencia de salud está la ideología. Necesitas de la política y ahí entra el tema de los partidos, la puja del poder. Además, el Gobierno se metió solo en una grieta cuando plantearon salud o economía. Yo no digo que está mal lo que hicieron lo que digo es que tiene que tener un límite; entonces el límite se lo ponés vos o se lo va a poner la gente que ya está rompiendo la cuarentena, saliendo a comprar y haciendo cosas. Eso es lo que me parece que estuvo muy mal planteado".

"Los argentinos tenemos tan en la sangre esto de leer todo en términos binarios e interpretar las diferentes opiniones como algo en 'contra de'. Incluso durante esta crisis se ha reaccionado muy mal cuando alguien ha opinado con un criterio diferente al del gobierno", expresó.

Si es la grieta autogenerada. La política es un mundo raro, mezquino, envidioso, que lamentablemente nos lleva a una crisis mayor que la que teníamos antes. A mi no me pueden correr con que hago criticas y no propuestas porque si hay algo que hago es proponer. Estoy dispuesto a participar de una mesa de diálogo, que no se enfoque en lo político partidario sino en cómo hacemos para que la encomia no se prenda fuego, y para eso hay que tomar medidas con la misma rapidez y contundencia que se hizo en salud donde nos fue.

"Si vos me pedís una ultima reflexión para quienes nos escucharon es mañana dedícate 10 minutos a ayudar a alguien, que puede ser llamar a un amigo que hace 45 días está solo y hacés una videollamada. Eso me parece que tiene que ser el verdadero propósito para no quedarnos en una nube a la que nadie llega, el propósito es eso qué estas haciendo vos para ayudar a alguien, punto", finalizó.

Mirá la entrevista completa: