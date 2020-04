Burgueño: "Prorrogan hasta junio los vencimientos de aportes previsionales"

En su columna en MDZ Radio, el periodista Carlos Burgueño habló de lo que va a pasar a partir del próximo lunes, cuando arranque la flexibilización gradual de actividades, luego de tres semanas transcurridas de la cuarentena que continuará, y reiteró -como lo viene haciendo en los últimos días- que se trata de cambios "con gusto a poco". También destacó un dato proveniente de AFIP: prorrogan hasta junio los vencimientos de aportes previsionales. "Es la única medida de todas las que tomó la AFIP que en serio va a ayudar al bolsillo", destacó Burgueño.

Una buena desde @AFIPcomunica: se prorrogan por dos meses los aportes patronales de abril. pic.twitter.com/YMahqzHqd1 — carlos burgueño (@cburgueno) April 8, 2020

Aclaró algo que diferencia a la Argentina respecto de la mayoría de las naciones que viven la cuarentena:

"Hasta el momento en Argentina no hay perdones impositivos, sino que sólo postergaciones. En todo el mundo hay medidas que dicen que esto no lo vas a pagar. Acá no pasa eso: nada se perdona, todo se va a pagar o se posterga".

En sintonía con esta afirmación dio como ejemplo el caso de los seguros de los autos, ya que -a diferencia de países como Estados Unidos- acá no habrá descuentos ni reducción de la cuota..

También aclaró que en los bancos "continuará el impedimento para sacar y depositar dinero en las cajas. Sólo quedan exceptuados jubilados y beneficiarios de AUH. En cambio, se podrá acceder a las cajas de seguridad, gestionar créditos y abrir una cuenta".

