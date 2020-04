Deuda: "El Gobierno reperfila U$S 9.800 millones"

Reperfilamiento. "Un default es no te pago. En cambio, el reperfilamiento es no te pago ahora y te pago después, no importa lo que vos opines. Son 9.800 millones de dólares. Es deuda en dólares emitida en Buenos Aires. Por ejemplo, el Bonar 24 que vence en mayo. Muchos tenedores locales que compraron a través de bonos dólares desde diciembre pasado".

Bancos y jubilados. "Lo del viernes en los bancos fue un error que se reparó al día siguiente. Para mi la culpa fue del Banco Central, La Bancaria y el Anses. En esta los bancos obedecieron órdenes. La Anses, por no haber organizado el cobro por número de DNI u otro. La Bancaria, por el hecho de no aceptar que los bancos son un servicio social, por lo que tendrían que estar abiertos, como los supermercados y las estaciones de servicio. O al menos abiertos para jubilados y AUH. La Bancaria presionó al Gobierno para que no haya bancos, Partiendo de esta realidad: los abuelos quieren tener la plata en las manos y no quieren usar mecanismos electrónicos".

Bancos. "Desde el próximo lunes, con restricciones, es probable que los bancos vuelvan a funcionar".

Flexibilización de actividades. "La idea es que haya decisiones generales para comunidades locales. El Gobierno analizará esto a lo largo de la semana. Un criterio sería flexibilización sobre todo en localidades que no registre casos de coronavirus".

Precios. "Los precios se dispararon y lamentablemente hay empresarios que se aprovecharon de esta situación para aumentar.. Habilitar a intendentes controlar precios es una de las medidas más peligrosas que toma el Gobierno, ¿Todos los intendentes del país son honestos? ¿Se puede certificar que los miles de intendentes del país son honestos? ¿Quiénes irán a cumplir esa medida de censurar comercios: gente preparada para eso o gente que desde hoy comienza a hacer eso?".

Impuesto a los que blanquearon. "Máximo Kirchner impulsa un proyecto de ley para gravar de manera “excepcional” a los bienes y capitales declarados en el último blanqueo en 2017. La medida de Máximo Kirchner es peligrosa y de dudosa constitucionalidad. ¿Es constitucional que ahora el Estado ponga impuestos cuando antes había establecido no hacerlo? ¿Es buena decisión meterle impuestos a los que blanquearon dinero? El gobernante debe tener la cabeza fría para tomar buenas decisiones, no con castigos ideológicos. La fuga de capitales va a seguir, con castigos ideológicos, o no. ¿Por qué hay fuga de dinero? Porque la gente no confía en pesos. No quiere pesos. ¿Si en lugar de un impuesto al blanqueo hacemos otro blanqueo? Hay que crear condiciones para que se pueda invertir en Argentina. No hay que combatir o expulsar al que puede venir a invertir".

