El plan de Guzmán: virtual default, autoendeudamiento e impuesto a las fortunas

Sobrellevar el virtual default con un periodo de gracia de tres años y quita del 62% en los intereses, apostar al endeudamiento en pesos dentro del mismo Estado e impulsar el impuesto a las grandes fortunas propuesto por el oficialismo en el Congreso, son las principales claves que el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, espera concretar en el marco de la pandemia de coronavirus y que afecta severamente a la ya alicaída economía argentina.

Para el funcionario del presidente Alberto Fernández, esos serán movimientos clave para reanimar la actividad económica y productiva del país y no profundizar aun más las desigualdades que conllevan la pobreza, la falta de empleo y la inflación, aunque serían medidas al corto plazo mientras se espera mejorar el panorama actual para avanzar en reformas más profundas sobre las que todavía no hay especificaciones.

"Argentina no puede, no tiene capacidad de pagarle al FMI en los términos estipulados, de modo que nosotros estamos apuntando también a reprogramar esos pagos y no tener que realizar ningún pago de capital al FMI en los próximos tres años, entre 2021 y 2023", reconoció Guzmán en una entrevista con el diario La Voz del Interior, a la vez que remarcó que la columna vertebral de la oferta está focalizada “en la reducción de los intereses del 62 por ciento, ya que la quita de capital es mucho menor”.

Recordó que "Argentina tomó deuda con el FMI bajo la premisa de que ese acuerdo, el acuerdo stand by, iba a generar un shock de confianza, iba a reducir los costos de financiamiento del país y entonces el país iba a poder tomar prestado en los mercados para pagarle al FMI". "Está claro que esa no fue la realidad, eso no fue lo que ocurrió, la economía entró en caída libre y eso es lo que nosotros estamos buscando resolver", subrayó.

Por otra parte, se refirió a las medidas para asistir a empresas en el marco de la pandemia de coronavirus y afirmó que "habrá una extensión del esquema de asistencia al trabajo y a la producción, reconociendo que los sectores que están enfrentando dificultades ya son más que los inicialmente afectados". Agregó que "habrá un agrandamiento de la protección. Al mismo tiempo, también estamos trabajando en el desarrollo de mecanismos de financiación. Que el mismo Estado tenga la posibilidad de financiarse".

"Hoy, en el contexto de una fuerte crisis financiera, Argentina está en una situación de virtual default, entonces estamos trabajando fuerte para que el mercado en deuda de la propia moneda (pesos) se pueda desarrollar y Argentina cuente con esa forma de financiamiento, que es la forma sana. Los países que se endeudan en dólares tienen muchas más chances de tener problemas que aquellos que se endeudan en su propia moneda", concluyó.

Por otro lado, Guzmán se refirió al default que Argentina atraviesa por la falta de pago a los acreedores: "Resolver esta situación abriría ventanas de oportunidad, generaría mayor estabilidad y aceleraría el proceso de recuperación. En el contexto del coronavirus, los plazos han cambiado".

"Desde el primer día empezamos a hacer política económica asumiendo que la Argentina está en una situación que es de virtual default y que no va a tener crédito externo. Y eso es lo que está ocurriendo. Lo que estamos tratando de hacer es de resolverlo lo más rápido posible, de una manera que sea la más beneficiosa, idealmente para todas las partes. Si la oferta es aceptada se habrá resulto un problema", dijo el ministro en otra entrevista con el portal Cohete a la Luna.

Sostuvo que "en caso contrario, ya considerábamos que estamos en un virtual default, tenemos un plan para eso. La Argentina ya no está recibiendo crédito externo. No es que va a dejar de recibir. No lo está recibiendo y no pensábamos que lo iba a recibir".

Consultado sobre el impuesto a las mayores fortunas, dijo que "es un proyecto que tiene nuestro apoyo, hemos estado analizándolo en detalle, y corresponde". "Es un impuesto por única vez que afecta aproximadamente a 11.000 personas, de una posición patrimonial muy fuerte, en un momento en que se necesitan recursos para financiar políticas de Estado absolutamente necesarias para lidiar con un desafío que no tiene precedentes", concluyó.