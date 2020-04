En vivo: ¿Qué puede pasar con la industria del turismo?

View this post on Instagram

#MendozAprende ud83dudca1u2063 Hoy a las 20hs charlamos con @mguszabala u2063 u2063 Hablaremos sobre el impacto de la crisis en uno de los rubros mu00e1s afectados: la industria de la hospitalidad. El #turismo quedu00f3 paralizado y seru00e1 una de las u00faltimas actividades en reactivarseu2063 u2063 ud83dudc49 u00bfQuu00e9 hacer en momentos de paru00e1lisis total? Se dice que en tiempos de crisis hay que reinventarse u00bfHacia du00f3nde se transforma esta industria? u2063 u2063 Estas y varias inquietudes abordaru00e1 @paolaarcana con uno de los empresarios mu00e1s destacados de #Mendozau2063 u2063 u00a1Sumate! @capacitamendoza