Qué significa para Argentina el desplome del precio del petróleo

El precio del barril del crudo Brent, de referencia en Europa y Argentina, se desplomó esta madrugada un 26,31 %, hasta cotizar a 33,36 dólares en el comienzo del día, la mayor caída en una jornada desde la primera Guerra del Golfo en 1991. Unas horas después, el crudo del mar del Norte para entrega en mayo se recuperaba ligeramente en el International Exchange Futures de Londres al cotizar a 34,80 dólares, un 23,1 % menos frente al cierre del viernes, cuando terminó a 45,29 dólares.

En las últimas semanas, el "oro negro" venía descendiendo a raíz de la epidemia del COVID-19, que golpeó con fuerza los mercados de valores en todo el mundo y las acciones de las compañías aéreas cayeron por el impacto que el brote tendrá en sus operaciones. Pero el desplome de hoy del crudo se produjo después de que la alianza entre la OPEP (Países Exportadores de Petróleo), Rusia y otros nueve productores fracasase el pasado viernes en Viena, por primera vez desde que se fraguara en 2016, al no lograr un compromiso sobre un nuevo recorte de la oferta conjunta de crudo.

Un día antes, la OPEP había acordado por unanimidad la iniciativa de Arabia Saudí de retirar del mercado 1,5 millones de barriles para frenar la caída de la demanda desencadenada por el coronavirus. De acuerdo con los medios, el revés de esas negociaciones ha provocado una guerra de precios entre los saudíes y Rusia.

#LunesNegro

DESPLOME DEL PETRÓLEO

Los mercados mundiales reaccionaron de manera negativa a la fuerte caída y al continuo avance de la epidemia de Coronavirus. La bolsa de Hong Kong cayó un 4,23%, la de Seúl un 4% y, en promedio, en Europa abrieron con bajas del 9%. Así, a las 9.15 horas, Londres perdía el 8,65 %, en tanto que Fráncfort bajaba el 7,39 %; Madrid el 6,15 %; el índice Stoxx 600 el 6,09 %; París el 5,95 %; el índice Euro Stoxx 50 el 5,55 % y Milán el 2,01 %.

Qué pasa en Argentina

El temor en nuestro país es por el efecto que este desplome puede tener en Vaca Muerta. Si el crudo mantiene los niveles de precios los proyectos de Vaca Muerta se tornarían inviables. No se sabe aún cómo afectará este desplome el precio de los combustibles. Hace dos meses, cuando el barril tocaba los 70 dólares, se temía una disparada en el costo de la nafta.

La preocupación por el megayacimiento no es infundada. La Nación recordó que Daniel González, CEO de YPF, adelantó en la conferencia anual frente a inversores de Wall Street que si el crudo de Brent bajaba de los 50 dólares, no habría espacio para desarrollar yacimientos de producción no convencional en Vaca Muerta. "Estamos teniendo breakevens bajos con las nuevas perforaciones en bloques ya desarrollados, pero es difícil hacer inversiones en nuevos bloques con precios internacionales menores a 50 dólares", señaló.