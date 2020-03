Vaquié: "Deberíamos trabajar en líneas de créditos para empresas muy chicas"

¿Qué está faltando para Mendoza en las medidas económicas anunciadas ayer por el gobierno nacional? En un diálogo con "Uno nunca sabe", el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié dio su respuesta, sin antes hacer un repaso de lo anunciado y destacar que el gobierno nacional ha hecho anuncios que aún no se pusieron en práctica. y apuntó a las pymes más chicas, al afirmar que "lo que deberíamos trabajar es en líneas de créditos a empresas muy chicas, de uno a siete empleados".

"Si me preguntás a mí -y sujeto a hablar con las cámaras para ver si están de acuerdo y si no hay medidas nacionales nuevas- me parece que lo que deberíamos trabajar desde Mendoza, con el presupuesto que el ministerio tiene, es en línea de créditos para empresas muy chiquitas -de uno a siete empleados- para darle capital de trabajo que le sirva para pagar salarios y para comprar insumos. Yo creo que el Presupuesto tiene que ser utilizado para las empresas que no pueden ser alcanzadas por las medidas nacionales", dijo Vaquié.

Escuchá la entrevista completa en "Uno nunca sabe":

