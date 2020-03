Burgueño en MDZ Radio: "Lo que se viene es una recesión histórica"

En MDZ Radio, el periodista Carlos Burgueño analizó a fondo la crisis económica mundial por el coronavirus, su impacto en la Argentina, un dato que surgió esta semana sobre fondos del Congreso para diputados nacionales, deuda y y un posible anuncio sobre impuestos que realizaría hoy el Gobierno nacional.

Pandemia. "Se viene el pico de la pandemia en Argentina. Pero lo que viene después es una recesión histórica que va a cambiar las reglas de la economía mundial. ¿Qué está haciendo el mundo?

Unión Europea vs Argentina. "Primera recompra de deuda de países de la UE por poco más de 900 mil millones de dólares, liberando así de deuda a los países europeos para que los mismos puedan rescatar a las empresas. Se entiende que la deuda de los países es el peor problema en este escenario. ¿Y Argentina? Aquí no hay un plan de contingencia de este tipo. La Argentina tiene que solucionar rápido su problema de deuda, aunque sea empezar con un default. Terminar de armar y rearmar este panorama para luego concentrarse en lo que se hará aquí y en el mundo: el rescate de grandes empresas, como petroleras, por ejemplo, o las empresas aéreas low cost; las grandes constructoras, que como Estado no pueden dejar que esas empresas empiecen a despedir".

Lo que nos acabamos de enterar. "Que los diputados nacionales tienen 100 lucas para timbeársela en la política. ¿Qué hicieron con esa guita antes? ¿Dónde hay una rendición de cuentas de lo que se hizo con ese dinero antes? Vamos a sufrir nosotros y va a sufrir el mundo. La clase política ojalá que esta sea el primer paso para políticas de Estado. ¿Le vamos a dar la plata a gobernadores o vamos a rescatar a empresas privadas y que los políticos, de una vez por todas, hagan su ajustes? ¿Le vamos a dar la plata a gobernadores o vamos a rescatar a empresas privadas y que los políticos, de una vez por todas, hagan su ajustes? Las lucas de los diputados que no conocemos van a tener que desaparecer y la política va a tener que ajustar. ¿Quién salva a una automotriz de Córdoba, a la petroquímica de Bahía Blanca y a un estudio de arquitectura de 10 personas?".

En general somos críticos, y creo, con razón. Pero habrá que reconocer que en estos tiempos la clase política está a la altura. No escuchen a los que proclaman grietas y culpan cruzado. Es el momento de este tipo de imágenes. https://t.co/A7BnwXHAAc — carlos burgueño (@cburgueno) March 18, 2020

Medidas. "Lo que hoy se va a conocer es una medida sobre impuestos: no se sabe si una quita, reducción o postergación".

