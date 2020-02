Burgueño: "Quedan afuera del canje los bonos emitidos por Néstor y Cristina"

Deuda, tarjetas de crédito y paritaria docente, los principales temas abordados este jueves por Carlos Burgueño en "Uno nunca sabe" (MDZ Radio). Sobre la deuda señaló que en la propuesta de renegociación con el Fondo quedan afuera del canje la deuda emitida en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y no así la contraída en la gestión de Mauricio Macri. Y anticipó que en la primera semana de marzo se llevaría a cabo la primera presentación de la oferta de la deuda a bonistas privados:

"Los bonos emitidos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner quedan afuera del canje de la deuda porque se considera que ya fueron renegociados. Son dos emisiones que hay que seguir pagando. En cambio, sí toda la deuda emitida durante el gobierno de Macri, de unos 40 mil millones de dólares". Y respecto de los bonistas privados, "en la primera semana de marzo sería la primera presentación de la oferta de la deuda".

Lo que dijo:

Tarjetas de crédito. “Tasas de interés, 55% y por 180 días no se pueden subir las comisiones. Lo ideal es que sea un mercado libre y como eso no pasa, el Estado tiene que intervenir porque te venían cobrando 200% para financiarte. Las tarjetas no bancarias (como Falabella o supermercados) también entran. ¿A partir de cuándo? Si tu tarjeta cerró ayer no entra, en cambio sí, si cierra mañana, sí entra. Hay que tener en cuenta la prudencia de las persona, ya que si se endeuda por encima de su capacidad de pago no es por culpa del banco. En los dos últimos años del secundario habría que enseñar economía y finanzas. Los bancos tendrían que haber solucionado esto antes de que intervenga el Gobierno".

Bonistas privados. En la primera semana de marzo sería la primera presentación de la oferta de la deuda.

Paritarias. "El faro es lo que Kicillof negocie con Baradel y esa paritaria va a ser la base para la paritaria nacional".