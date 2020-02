Burgueño: "Hay una orden para que bajen las tasas de las tarjetas"

El análisis de Carlos Burgueño en "Uno nunca sabe" (MDZ Radio):

Tarjetas de crédito. “Miguel Pesce, presidente del Banco Central, se reúne con banqueros. Hay una orden política para que bajen las tasas de las tarjetas. No podés cobrar 200% de interés por el descubierto de una tarjeta. Una tasa de interés del 200% es usura. En ésta los bancos no tienen razón. Los bancos hablan del plan Ahora 12, de cómo financian eso, por ejemplo, pero no hay justificación. Está bien que el gobierno atienda estas cuestiones de la vida diaria, de la economía de la gente. Hoy es la primera reunión sobre el tema”.

Deuda - Bonistas privados. “Oferta, plan A, si no lo aceptan, plan B. Si no se acepta entonces no habrá más oferta y se lanza el canje. Es decir, abrir el canje aunque bonistas no acepten la oferta. Si aún así no resulta se entra en default porque el acreedor no aceptó la oferta. Es distinto: “yo intenté pagar y no pagaron”.



Deuda - FMI. “Es Cristina la que pide una quita. No va a haber quita. Lo que se negocia con el Fondo es si le va a dar a la Argentina un pago en cuotas sin que implique una reforma estructural. No se puede hablar seriamente de un plan económico sin que se resuelva si Argentina está o no en default. Si hay default nadie te presta plata, ni siquiera a las empresas privadas”.