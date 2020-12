¿Cuánto pagarás por wifi en 2021?

De cara a 2021, muchas empresas ya anunciaron los aumentos que se comenzarán a pagar a partir de enero. Entre los rubros que hicieron estos comunicados se encuentran las compañías que ofrecen servicio de internet y cable, y el incremento será de un 5%.



El pasado agosto, Alberto Fernández anunció que congelaban las tarifas de las empresas de internet hasta el 31 de diciembre de 2020 al considerar el wifi, la telefonía móvil y el cable como esencial, principalmente en medio de la pandemia que muchas personas traban desde sus hogares. Pero... ¿dónde quedó todo eso?



Aún no están los precios finales, pero las empresas tienen en sus página las precios actuales, que costarán más a inicios de 2021 por estas subas y también depende de cuántos Megas se contraten. En Buenos Aires, Cablevisión Fibertel (dueña de Personal) ofrece servicios de internet, cable y wifi que va desde 2.563 pesos hasta los 3.807 pesos.



En el caso de Telecentro, el plan más bajo con wifi de 10 Megas tiene un precio de 1.209 pesos, mientras que el más alto son 1.000 Megas y tiene un valor de 2.858 pesos. Estos precios no incluyen el cable.



Las empresas de telefonía móvil también tienen a opción de contratar wifi para utilizar en la casa. Claro lo ofrece a partir de los 1.299 pesos y Movistar tiene promociones de 1 mes gratis y planes que van desde los 1.139 pesos hasta los 1.723 pesos.



A todas estas tarifas habrá que sumarles el aumento correspondiente que comenzará a regir a partir de 2021. Rondan especulaciones respecto de un nuevo lineamiento por parte del gobierno para "proteger" estos precios pero no hay nada afirmado todavía.

Los Precios Cuidados llegaron al wifi

Al entender que internet es una servicio esencial para los argentinos, el Gobierno de Alberto Fernández lanzó los Precios Cuidados sobre este servicio llamado Prestación Básica Universal Obligatoria (PBU): incluye para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, conexión fija a internet y TV por suscripción.



Estiman que está medida beneficie a los jubilados, pensionados, trabajadores con remuneración no mayor a dos salarios mínimos, beneficiarios de planes sociales, monotributistas de las categorías más bajas, desocupados, clubes y entidades de bien público, entre otros.



En cuanto a internet, el decreto determina que eso dependerá de cada empresa. Si bien entrará en vigencia en enero 2021, estiman que los 10 Mbps (Megabit por segundo) tendría un costo de 700 pesos aproximadamente de manera mensual.