Chodos, representante ante el FMI: "No veo un acuerdo antes de fin de año”

Sergio Chodos, abogado y representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), indicó que las negociaciones no van "a acordar nada en perjuicio de los argentinos" y consideró que no ve posible un acuerdo antes de fin de año.

Chodos habló con AM 750 y analizó la última misión del Fondo en el país: “El trabajo se tiene que hacer bien, no rápido. El programa es el final del proceso con el involucramiento del Congreso de la Nación. Es fundamental porque va a impactar en el futuro de los argentinos”.

Y agregó: “Argentina no va a entrar en un programa que vaya a perjudicar a los argentinos. Tenemos que salir de esto. Históricamente tenemos vocación de pagar, no de no pagar. Dentro de las condiciones de pandemia tenemos que encontrar la forma de poder pagar y salir de este atolladero".

“En el comunicado el FMI habló de necesidad de calibrar políticas. Estamos en etapas preliminares. Estamos en un proceso-sendero de convergencia. La velocidad para llegar a esa convergencia es lo que está en discusión”, señaló.

Además, el abogado comentó: “Me da la impresión de que el FMI entiende que la solución a la brecha no es una devaluación. Es mi percepción. El BCRA hizo trabajos al respecto para explicar por qué no hay atraso cambiario. La brecha responde a dinámicas distintas y expectativas”.

Con respecto a la ley sobre el impuesto a las grandes fortunas, dijo: “Se habló, pero a nivel de comprensión técnica sin tener idea de proyecciones de cómo sería su implementación. Es una medida soberana de Argentina y evalúan los efectos de esa medida en la Argentina. Hay un análisis de cómo impacta en las distintas aristas, desde la asignación de los recursos, recaudación”.