Qué bancos venden más barato el dólar

El dólar MEP operó con un incremento de 1%, en $ 147,40 por unidad. En sentido contrario, el dólar informal o "blue" se negoció con un retroceso de un peso, a $163 por unidad.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense subió 13 centavos respecto a la víspera, en $ 80,28. Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 111,46 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 141,47.



Al analizar la operatoria de la jornada, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que fue una jornada con mejor volumen negociado, en la que se volvió a exhibir una intensa actividad del Banco Central para abastecer demanda insatisfecha.



El especialista calculó que la autoridad monetaria cerró la rueda con un saldo negativo de US$ 50 millones.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 205 millones y se registraron US$ 101 millones en el sector de futuros del MAE.

A continuación, el dólar oficial, dólar con impuestos y cupo mensual de 200 dólares en todos los bancos, a lo largo del último mes: