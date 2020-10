Desfasaje absoluto: la canasta básica se acerca al mínimo de Ganancias

El dato del aumento que tuvo la canasta básica en lo que va del año tiene una arista inesperada: el dinero que necesita una familia con dos hijos para vivir se acerca rápidamente al mínimo no imponible de Ganancias para una persona casada y con dos hijos.

Según destaca una nota publicada en Clarín, en agosto la canasta básica llegó a $45.477, mientras que el mínimo no imponible estaba e $73.102, por lo que la canasta básica representaba el 62,2% del minino no imponible.

Sólo hace unos años atrás, la relación era del 40%. Si esto se respetara hoy, el mínimo no imponible debería rondar los $113 mil. La consecuencia directa de este desfasaje es que se empieza a tributar Ganancias a partir de ingresos reales más bajos.

Esta situación no es nueva. Según recuerda el tributarista Daniel Lejman, en "2016, producto de la postergación en el incremento de los mínimos no imponibles y el desfasaje que arrastraban en relación a la inflación, el mínimo no imponible equivalía exactamente al costo de la canasta básica familiar. En 2017, con la actualización que tuvieron los mínimos no imponibles, muy por encima de la inflación, se logró que duplicaran el monto de la canasta básica familiar".

Si cobrás menos de $45.477 sos pobre, si ganás más de $73.102 pagás ganancias, $27.625, 181 dólares, marcan la diferencia entre recibir ayuda del Estado y que el Estado te saque para ayudar a los más necesitados... 181 dólares, only in Peronistán. — Winston (@Winston_Dunhill) October 6, 2020

"De ahí en adelante, los mínimos no imponibles volvieron a perder la carrera contra la inflación, llegando a agosto de 2020 con una canasta básica familiar que sólo cubre el 62% del monto mínimo no imponible", recordó.

Para Litvin, "la solución a esta problemática es cambiar de índice de actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y ajustar las deducciones en forma semestral. De seguir con los criterios actuales, el Estado está cobrando el impuesto a las Ganancias sin medir adecuadamente la capacidad económica de los contribuyentes".