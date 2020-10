¿Walmart también se va? Ya negocia la venta de la cadena en Argentina

Se trata de un proceso que arrancó en febrero, se frenó en marzo por la pandemia y ahora se reactivó: Walmart, la cadena de supermercados de origen estadounidense -que en la provincia tiene tres híper en el Gran Mendoza- , quiere desprenderse de su negocio en Argentina; en concreto, está en la búsqueda de un grupo o un competidor que se haga cargo de su negocio en el país, según publica Infobae, que accedió a fuentes cercanas, que si bien expresan que la definición podría demorar meses, en el mercado hablan de una "venta inminente".

¿Por qué? Los motivos de una eventual retirada del mercado argentino tiene que ver con la caída del consumo por la inflación que arrastra el país en los últimos años y el escenario macroeconómico no ayuda para nada a revertir una decisión que la empresa analiza desde hace tiempo.

¿Qué dice la empresa? "Walmart mantiene su confianza en el potencial del negocio en el país y sigue comprometido con sus clientes y colaboradores en Argentina”, tras consulta de Infobae.

Lo que se comenta. “Acá es muy complicado ganar plata con hipermercados. Creo que entre los jugadores del mercado no hay ningún interesado en quedarse con semejante estructura, y menos en este contexto. Es parte de una estrategia global", explicó a Infobae un importante ejecutivo de un competidor directo. En tanto que una fuente del sector supermercadista señaló que “el problema no es que quieran irse. el problema es que no encuentran comprador”.

Lo de "estrategia global" tiene que ver con que la cadena ya vendió el negocio en Brasil al fondo Advent y parte de la operación en Inglaterra, entre otras.

Posibles interesados en seguir con la cadena en Argentina:

Fondo Inverlat , un grupo de inversión dueños de las marcas Havanna, Reef, ICSA y Aspro, y ex licenciatarios de KFC, Wendy’s y China Wok en Argentina y Chile. Los socios del fondo son Carlos Giovanelli, Guillermo Stanley y Damián Pozzoli, todos de amplia experiencia en el mundo financiero y bancario (ex Citi).

, un grupo de inversión dueños de las marcas Havanna, Reef, ICSA y Aspro, y ex licenciatarios de KFC, Wendy’s y China Wok en Argentina y Chile. Los socios del fondo son Carlos Giovanelli, Guillermo Stanley y Damián Pozzoli, todos de amplia experiencia en el mundo financiero y bancario (ex Citi). Grupo Werthein , un holding familiar que fue accionista de Telecom Argentina. Dueños de las aseguradoras Experta y La Estrella, de negocios de agro por medio de marcas como Cabaña La Paz, Cabaña Los Guasunchos, GNNW (Gregorio, Noel y Numo Werthein), y de productos de consumo como Cachamai, Cachamate y Siluet Plus.

, un holding familiar que fue accionista de Telecom Argentina. Dueños de las aseguradoras Experta y La Estrella, de negocios de agro por medio de marcas como Cabaña La Paz, Cabaña Los Guasunchos, GNNW (Gregorio, Noel y Numo Werthein), y de productos de consumo como Cachamai, Cachamate y Siluet Plus. También estaría interesado Francisco de Narváez, quien ya fue dueño de Casa Tía, y de dos grupos más, uno local y un fondo de inversión internacional.

Con distintos formatos y marcas Walmart tiene 92 sucursales en el mercado argentino, que apenas representa un 1,2% de la facturación total de la cadena en el mundo. En Mendoza tiene hipermercados en Dorrego (Guaymallén), Las Heras y Godoy Cruz.

Mirá la nota completa en Infobae.