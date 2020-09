El ranking de las empresas que están cambiando el mundo

Fortune es una publicación de negocios fundada en 1930, que pertenece al grupo Time Inc. Es conocida, entre otros, por su publicación regular de listas de las empresas que más ingresos tienen. Una de estas listas famosas de Fortune es la conocida como "Change the World", es decir, las empresas que están cambiando el mundo,. Y acaba de publicar la sexta edición de este particular ranking, entre los que figuran firmas como PayPal, Zoom, Alibaba y WalMart.

El top ten de las empresas que están cambiando el mundo

1.Fabricantes de vacunas contra el covid-19

Se trata de casi 200 laboratorios en el mundo que trabajan en una vacuna contra el coronavirus, de las cuales 39 llegaron al nivel de los ensayos clínicos en humanos y nueve están ya en la fase 3, y última, de esas pruebas.

2. Alibaba.com

Este sitio de comercio electrónico, según Fortune, permitió que se avance en la fabricación de la vacuna contra el covid-19, como también en la distribución de insumos para afrontar la pandemia, ya que esta plataforma logró que se distribuyeran más de 26 millones de piezas del equipo fundamental para los trabajadores de la salud. “Los investigadores, por su parte, han confiado en sus recursos en la nube para colaborar en el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus".

3. PayPal

Fortune destaca de PayPal un comportamiento empresario ejemplar: en 2019, la compañía de pago online gastó millones de dólares para aumentar los salarios de sus trabajadores y reducir los costos de sus beneficios. Cuando llegó la pandemia y muchas empresas empezaron a despedir a trabajadores, "el CEO Dan Schulman se comprometió a preservar todos los empleos de PayPal de cualquier recorte debido al COVID-19”, destaca Fortune.

4. NVidia

"Sus unidades de procesamiento gráfico t permiten que los científicos empleen imágenes para analizar virtualmente en 24 horas más de 1.000 millones de compuestos y moléculas que podrían ser candidatos a crear drogas, un proceso que llevaría de cinco a diez años de trabajo de laboratorio. Además “su experiencia en software también combate la pandemia: recientemente Nvidia y el Instituto Nacional de Salud (NIH, de Estados Unidos) desarrollaron algoritmos que pueden identificar rápidamente el COVID-19 en las tomografías”.

5. BlackRock

Larry Fink tiene un patrimonio de 20 mil millones de dólares y preside BlackRock, la empresa de gestión de inversiones y activos más grande del mundo. En enero de este año advirtió que el cambio climático es un riesgo para las inversiones y desde hace meses presiona a las organizaciones para que sean transparentes en lo que respecta a su exposición a riesgos climáticos.

6. Zoom

Una aplicación de videoconferencias que gran parte empezó a conocerla a partir de la pandemia y se ha convertido en una herramienta fundamental para lograr que en el aislamiento se concreten reuniones. También ha contribuido mucho para la educación, ya que comenzó a ser utilizado por por más de 100.000 instituciones educativas en 25 países, destaca Fortune.

7..Safaricom

Se trata de una app financiera del operador telefónico de Kenia que “permite que sus usuarios —más de la mitad de los cuales carece de cuentas bancarias— que envíen y reciban dinero digitalmente”. Actualmente llega a 4,7 millones de personas en África”.

8. Regeneron Pharmaceuticals

En 2019 una manera eficaz para reducir las muertes por ébola. Ahora va por el mismo camino en el desarrollo de anticuerpos contra el covid-19.

9. Walmart

Un lado desconocido por los argentinos: esta cadena de supermercados es la empresa privada más grande del mundo. Durante la pandemia comenzó a realizar envíos online en Estados Unidos. Esto permitió que consumidores mayores de 50 años, sobre todo, pudieran hacer sus compras evitando el contacto humano. Entre marzo y junio cuadriplicó el volumen de operaciones, lo que llevó a contratar a medio millón de trabajadores.

10. Serum Institute of India

Es el mayor fabricante de vacunas del mundo. "Ha firmado acuerdos para fabricar 1.000 millones de dosis de las candidatas de AstraZeneca y de Novavax para los países de recursos bajos y medios”, destaca Fortune.

Fuente: Infobae