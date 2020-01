Sostenibilidad de la deuda: "Las medidas anunciadas son la rendición de Guzmán"

El Ministro de Economía anunció esta mañana en conferencia de prensa que presentará ante el Congreso de la Nación un proyecto titulado “Ley de Sostenibilidad de la Deuda”. Martín Guzmán se refirió al contexto económico actual como insostenible, asegurando que “debe existir un alivio de la carga”, entre diversas cuestiones relacionados a la futura negociación de la deuda que afrontará el gobierno de Alberto Fernández.

En ese contexto, Carlos Maslatón; abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), especializado en Derecho Bancario y analista técnico de mercados financieros, dialogó con MDZ Radio.

“Me parece que fue la rendición de Guzmán. Hoy anunció lo que debió ser anunciado apenas comenzó el nuevo mandato”, comenzó declarando.

Respecto de lo expresado por el Ministro, Maslatón sostuvo lo siguiente: “El anuncio es correcto, pero lamento que sea un mes después de lo necesario. El país vivió un ilusión entre agosto y diciembre”.

El entrevistado no se guardó nada y fue contundente al declarar sobre la coyuntura actual: “La deuda es impagable. No se puede refinanciar, no se puede renovar los vencimientos tampoco es posible pagarse. Hay que prepararse para una quita, de otra forma no podrá ser viable”.

¿Hubo una perdida innecesaria de tiempo?

Guzmán mencionó que el país no puede afrontar la carga de la deuda y que hay que generar capacidad. Sin embargo, esta misma ya no es más responsabilidad del gobierno anterior. El actual mandatario debe encargarse de implementar medidas que solucionen el abrumador contexto.

En relación a lo mencionado, Maslatón dijo: “Esto no hay que hacerlo más. Argentina no debe endeudarse nunca más. Además hubo un periodo perdido entre las elecciones paso y la asunción. Fernández arrancó mal en lo económico pero todavía puede corregirlo”.

Argentina tiene problemas de proyectos a largo plazo

“El país tiene solución. Hay que dejar trabajar a la gente. No se puede con la cantidad de impuestos que hay y con el gasto publico excesivo que manejamos. Primero hay que liberar el mercado de cambio y arreglar el tema de la deuda”, dijo al referirse a los pasos a seguir, indudablemente, desde un plano general.

Al finalizar fue optimista al expresar que el país saldrá del círculo vicioso que enfrenta hace incontables años con un pronóstico un tanto utópico: