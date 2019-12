Lanzan una plataforma argentina para reducir los costos del envío de remesas

La fintech Xcoop presentó su plataforma digital para agilizar y reducir los costos del envío de remesas, un fenómeno global creciente que en la Argentina representa un flujo de US$ 5.000 millones de dólares al año.



Se trata de un desarrollo que fue presentado como "la primera red cooperativa latinoamericana de envío de remesas", como lo definió Alex Torriglia, director general de la fintech que acaba de invertir US$ 5 millones en el desarrollo del negocio que pretende una transformación digital en este rubro.



Su plan de negocios prevé que la plataforma esté 100% operativa para la última semana de diciembre. Ahí comenzará a operar con costos que tendrán un techo único de 5% para los distintos mercados, frente al 155% que se puede llegar a pagar para la misma operación en la actualidad según destino y empresa.



La proyección de Xcoop es alcanzar en los cinco años iniciales una participación en el mercado nacional del 15%, un envío total de remesas por US$ 5.000 milllones; esto, mediante la operación de 4,9 millones de usuarios que podrán recurrir a la plataforma por medio de cualquier teléfono inteligente.



En la actualidad, desde la Argentina se envían unos US$ 3.500 millones al año y se reciben otros US$ 1.500 millones desde el exterior. El primer país receptor de las envíos familiares que salen del país es España, con unos US$ 900 millones anuales, seguido de Paraguay, Bolivia, Perú Venezuela y Colombia.



"El envío y recepción de dinero para ayuda familiar es el principal punto para la inclusión financiera", explicó Torriglia al precisar que los usuarios del sistema son en su mayoría de personas no bancarizadas, por lo que esta operación requirió "un desarrollo específico para poder hacer los envíos sin tener que abrir una cuenta en un banco en el caso del que envía el dinero ni contar con otra cuenta el que lo recibe".



Si bien la plataforma está activa para enviar dinero a 97 países, la empresa está abocada en esta primera etapa a los corredores latinoamericanos que implican presencia propia en 27 países de América y aquellos países de Europa que mantienen un alto flujo de remesas con la región.



Los primeros corredores operativos en el primer trimestre del 2020 serán Paraguay, Brasil y España. Esto significa contar no sólo con la plataforma, sino con la red física para el manejo del cash.



El proceso de inclusión financiera tendrá un primer paso del tradicional cash-to-cash, para acompañar a los usuarios en el camino de adaptación a las nuevas herramientas tales como tarjetas prepagas y billeteras virtuales. Luego avanzará hacia otros servicios financieros de valor agregado.



La fintech argentina explorará el pago de servicios a través de la plataforma desde un tercer país, las transferencias a cuentas bancarias, y hasta el otorgamiento de microcréditos a partir de la regularidad de remesas y los montos que recibió el solicitante.