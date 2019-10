Un cruce de hemisferios que se repite después de 20 años

La historia de la Rugby World Cup estuvo signada por la conocida rivalidad deportiva entre el hemisferio sur y el hemisferio norte. Un nuevo capítulo saltará a la escena, en un fin de semana que promete ser apasionante en la RWC 2019.

Los partidos Inglaterra-Nueva Zelanda y Gales-Sudáfrica serán los primeros cruces entre países del norte versus países del sur después de 20 años. Pero el último antecedente de este tipo de encuentros de un hemisferio y otro en semifinales data de la RWC 1999 cuando Francia sorprendió a los All Blacks con un inobjetable triunfo de 43-31.

Igualmente, en total, hubo cinco partidos de semifinales que involucró a seleccionados de la parte alta del mapa y de la parte baja, con los del sur dominando, ya que vencieron en tres de ellos.

Emparejamiento

Cuando Inglaterra recuerda que es el único país del hemisferio norte del planeta en ganar una RWC, se genera una grata sensación, ya que por lo sucedido en los últimos cinco años, la brecha entre un hemisferio y otro empieza a achicarse.

En los tres años anteriores al inicio de la RWC 2015, Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda y Francia ganaron en 20 de sus 66 enfrentamientos contra los países del hemisferio sur. Y si se excluye a Los Pumas, el récord baja de manera considerable con 9 victorias en un total de 52 tests.

Ahora, lo cierto es que en los tres años previos a esta RWC 2019, hubo un marcado cambio en esta tendencia donde los cinco países del norte, lograron un total de 37 victorias en 65 encuentros con un promedio del 57 por ciento. Y sin contar a Argentina en esta medición, son 23 triunfos en un total de 50 tests. Una marca más que respetable.

Esta suerte de cambio paradigmático que tiende a emparejar a las naciones de un hemisferio y otro tiene como notables protagonistas justamente a Inglaterra y Gales. Ambos semifinalistas ganaron en 14 de sus 23 partidos ante Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia.

Por lo que estas semifinales del próximo fin de semana tendrán un condimento extraordinario para agregar, con una estadística avalada por el pasado reciente, con equipo sumamente parejos.

Pero uno de los aspectos que puede darle a All Blacks y Springboks una ventaja, estará centrado en el clima absolutamente húmedo que reina en tierras japonesas. Los jugadores del hemisferio sur suelen competir en su mayoría en el Super Rugby, pasando por cuatro continentes, jugando bajó presión y en condiciones climáticas mucho más diversas que los países de Europa.

Un tiempo para cada hemisferio

Si uno puede mirar los cinco partidos entre equipos del norte y del sur en esta RWC 2019 (Gales-Australia, Francia-Argentina, Inglaterra-Argentina, Inglaterra-Australia y Nueva Zelanda-Irlanda) un claro patrón emerge en cuanto a los puntos marcados.

En estos cinco enfrentamientos, los países del norte superaron a los del sur claramente en el primer tiempo, con nueve tries a cuatro, incluyendo este de Jonny May contra Australia. Pero en el segundo tiempo se invirtió la carga y los del hemisferio sur se mostraron más fuertes, con una ventaja de diez tries contra siete, incluyendo el de Jordie Barrett ante Irlanda.

En el afán de lograr algo único e inédito en la historia de las RWC, con dos equipos del hemisferio norte llegando a la final, tanto Inglaterra como Gales deberán tener más que un comienzo de partido a la altura, jugando rápido y adelantándose en el marcador para protegerse de la reacción amenazante de dos potencias como Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Semifinales norte versus sur

1987: Nueva Zelanda 49-6 Gales

1991: Australia 24-30 Francia

1995: Sudáfrica 19-15 Francia

1995: Nueva Zelanda 45-29 Inglaterra

1999: Nueva Zelanda 31-43 Francia

Fuente: www.rugbyworldcup.com