Tres mundialistas argentinos que tendrían destino de MLS

Cada vez más jugadores de exitosas trayectorias eligen Estados Unidos como lugar para terminar sus carreras futbolisticas. Kaká, Ibrahimovic, Rooney, Schweinsteiger son solo algunos de los nombres que triunfaron en los clubes más importantes del mundo para luego ir a jugar con mucha menos presión a la MLS. Ese es el camino que podrían seguir tres históricos de la Selección Argentina: Carlos Tevez, Sergio Agüero y Javier Mascherano.

El caso del Apache empezó a hablarse en el último tiempo. Lejos de tener el nivel y la continuidad deseada en Boca, su contrato se vence a fin de año y, elecciones mediante, es una incógnita saber si será renovado o no. El delantero, que en febrero del año que viene cumplirá 36, ya advirtió que en Argentina no jugaría en otro club -Vélez manifestó públicamente su deseo de contratarlo- y más allá del interés de Peñarol de Uruguay, la MLS parece ser un destino ideal en cuanto a posibilidades deportivas y económicas.

En el mismo camino podría aparecer el Kun, que tiene 31 años, aunque no de inmediato. A partir de junio del año que viene, Agüero podría irse del Manchester City sin que el club que lo quiera contratar tenga que pagar por su pase, siempre y cuando se trate de una institución que no pertenezca al fútbol europeo. Encima, los dueños del equipo inglés también manejan al New York City, por lo que la negociación podría ser mucho más directa. Por ahora la idea de volver a Independiente no existe, por lo que, al momento de dejar la Premier League, el Kun también podría tener Estados Unidos como su destino.

Por último, el caso del Jefecito, que a los 35 sigue vigente y con ganas de seguir jugando. Su contrato en China se termina a fin de año, y más allá de los intereses de Rosario Central y Estudiantes en el fútbol argentino, el Inter de Miami, el nuevo equipo de Beckham que empezará a competir en 2020, se candidateó para sumarlo como experimentado jugador en la mitad de la cancha.