Trece cambios en Sudáfrica para enfrentar a Namibia

El entrenador de Sudáfrica, Rassie Erasmus, cambió a 13 jugadores para enfrentar el próximo sábado a Namibia con respecto al quince titular que empleó en la derrota por 23-13 ante los All Blacks . Tan solo Only Lukhanyo Am y Makazole Mapimpi repetirán en el Toyota Stadium el próximo sábado.

Schalk Brits se convierte en el segundo Springbok más veterano en jugar en una RWC, luego de Victor Matfield y comenzará como capitán como segunda vez en su carrera.

El wing Makazole Mapimpi que anotó ocho tries en nueve partidos con los Springboks, busca su primera anotación en una RWC. El pilar Thomas du Toit, que entró en el equipo como remplazo de Trevor Nyakane durante la semana, comenzará desde el banco.

Sudáfrica

1. Tendai Mtawarira

2. Mbongeni Mbonambi

3. Vincent Koch

4. RG Snyman

5. Lood de Jager

6. Francois Louw

7. Kwagga Smith

8. Schalk Brits (capitán)

9. Herschel Jantjies

10. Elton Jantjies

11. Makazole Mapimpi

12. Frans Steyn

13. Lukhanyo Am

14. S'Busiso Nkosi

15. Warrick Gelant

16. Steven Kitshoff

17. Thomas du Toit

18. Eben Etzebeth

19. Siya Kolisi

20. Franco Mostert

21. Cobus Reinach

22. Damian de Allende

23. Cheslin Kolbe

Fuente: www.rugbyworldcup.com