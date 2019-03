"Thiago me pregunta por qué me matan en Argentina"

Lionel Messi se refirió a las críticas que recibe cuando juega en la Selección y contó una anécdota de su vida privada. “Mi hijo de seis años me pregunta por qué me matan en Argentina. Le digo que son algunos nada más y él sabe que la gente me quiere”, afirmó en declaraciones a radio Club Octubre.

El rosarino contó que "Él ve todo el tiempo videos en Youtube. Y me pregunta por qué no me quieren. Yo tengo que pasar por esas cosas, pero no me importa".

La Pulga expresó que “no hay que salir a vender humo”. Además, agregó: “No tenemos que decir que amamos a la Selección a cada rato. Soy profesional y quiero a la Selección. Si no, no hubiese ido más. Nadie me obliga a estar. Demuestro mi cariño de otra manera. No le tengo que demostrarle nada a nadie".

Con respecto al futuro, Messi fue contundente. “Cuando decidí volver, tuve mucha gente en contra. Yo quiero ganar algo con la Selección. Quiero estar y jugar todas las cosas importantes”, cerró.