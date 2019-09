Theiler: “Hay que revertir lo hecho de visitante”

El desahogo en el Gargantini fue total. El gol del juvenil Lucas Fernández hizo estallar el parque General San Martín con gol que le dio el triunfo al Azul por 3 a 2 sobre Alvarado. El festejo del pueblo Leproso fue alocado y uno de los que también dio riendas sueltas a su alegría fue el entrenador Luciano Theiler.

Sin embargo una vez acomodado en la sala de conferencia de prensa, el DT se mostró mesurado y medido a la hora de analizar el triunfazo y de narrar sus sensaciones: “Estoy contento por la victoria que fue muy difícil de conseguirla, así que hay que darle mucho valor. Tuvimos un muy buen arranque con dos goles y una determinación grande del equipo. Después empezamos a perder el fuego y el partido se hizo muy disputado”.

“El segundo tiempo no entramos bien y en una jugada desafortunada nos empatan. A partir de ahí el equipo no estaba cómodo y no encontraba el juego. Después en los últimos 15’ agarramos la pelota y pudimos generar. Encontramos el tercer gol en el final que fue un premio al esfuerzo de los jugadores que se entregaron al máximo”, agregó el técnico.

Sobre la fortaleza que encontró el equipo en el Gargantini, Theiler opinó: “Ganamos los 3 partidos de local convirtiendo muchos goles. Además hay que felicitar a la gente porque siempre nos alienta, empuja al equipo y nos potencia”.

“Tenemos que revertir lo que hemos dejado hasta ahora de visitante y por delante tenemos partidos duros contra rivales importantes y eso nos tiene que motivar”, dijo el adiestrador.

Si bien la Lepra ganó, se volvieron a evidenciar errores defensivos que casi le cuestan el partido: “La única forma para crecer y mejorar es ser conscientes de los errores que tenemos. Sabemos que tenemos cosas por mejorar, pero estamos con los mismos puntos del último equipo que clasifica, así que estamos haciendo las cosas bien”, puntualizó Theiler.