Sorpresa: Totti le dice adiós a la Roma

El emblemático Francesco Totti sorprendió hoy al comunicar que deja su rol institucional en la Roma por tener diferencias con las autoridades del club.

“Esperaba que este día nunca llegaría para mí, pero dadas las circunstancias creo que es correcto tomar esta decisión. Nunca tuve la oportunidad operativa de trabajar en el área técnica de la Roma”, ha comentado Totti, molesto con la dirección del club.

“He comunicado a la Roma mi dimisión. Lo he decidido después de varios meses, no fue mi culpa. Los jugadores pasan, los presidentes pasan, los entrenadores pasan, pero las ‘banderas’ no”, continuó el ex futbolista del equipo capitalino.

Y afirmó: “El objetivo principal de ciertas personas ha sido eliminar a los romanos del club. Desde que entraron los estadounidenses, intentaron de todas las maneras posibles empujarnos hacia un lado. Es lo que querían y al final, lo lograron”.