Silk Way Rally: Benavides ganó y vuelve al podio

Bikes, overall after SS8:

1. Sunderland 19:30:40

2. Benavides L +00:21:19

3. Benavides K +00:25:18

4. Van Beveren +00:26:16

5. Short +00:27:10

All Results https://t.co/epVQyYb7v2#Silkwayrally2019 #SWR2019