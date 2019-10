Samoa dará la nota perfecta contra Irlanda

Tras dos meses de armoniosa convivencia, la selección de Samoa pretende dar la sorpresa ante Irlanda y dejar la RWC 2019 generando un gran estruendo. A pesar de las derrotas ante Escocia y Japón, que dejan a los Manu Samoa fuera de cuartos de final, el vestuario sigue cantando tras cada entrenamiento.

Así, los jugadores de Samoa están determinados a disfrutar de cada segundo que les queda en el torneo antes de separar sus caminos. Sin posibilidad de finalizar en tercer lugar y asegurar su participación en Francia 2023, el capitán Jack Lam insiste en que Samoa tiene mucho por lo qué jugar ante Irlanda.

"Llevamos juntos por ocho semanas y ha sido muy parecido a vivir en familia, una gran familia", explica. "Tenemos nuestros altos y bajos como en cada familia", agrega.

Lam es uno de los jugadores que sacrificaron un contrato profesional por acudir con Samoa a la Copa Mundial. "No lo pensé", explica. "No podía hacerme eso a mí mismo ni a esta camiseta. Ni se me pasó por la cabeza. Es un riesgo pero mis seres queridos y mi familia me respaldaron", resalta.

"Es duro. No podemos contar con algunos jugadores. Muchos han elegido aquello. Yo preferí no seguir ese camino pero ellos quizás tienen familias de las que preocuparse", opina acerca de la necesidad de contratos profesionales que alejen a los jugadores de las selecciones nacionales.

En ese sentido, el entrenador asistente Al Rogers cree que los sacrificios de los jugadores hacen al equipo más fuerte y motivado.