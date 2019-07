Reapareció Bielsa y expresó su deseo de conseguir el ascenso a la Premier

El director técnico rosarino Marcelo Bielsa se ilusionó hoy con subir a la Premier League del fútbol de Inglaterra con su equipo, Leeds, luego de la decepción de la pasada temporada, en la que perdió en los playoffs por el tercer ascenso.

"Tenemos la ilusión de mejorar lo de la temporada anterior. Nuestra obligación era ascender, no lo conseguimos y fue decepcionante para todos porque no cumplimos con las expectativas. Este año se renueva la posibilidad, ojalá estemos en condiciones de conseguir el ascenso", dijo el ex entrenador del seleccionado nacional argentino.

Bielsa no hablaba en público desde la eliminación en semifinales de los play offs por el tercer ascenso a la Premier, tras perder con Derby County.

Leeds, que había peleado durante toda la campaña por uno de los dos pasajes directos a la Premier (que quedaron en manos de Norwich City y Sheffield United), no pudo lograr el objetivo tampoco en el torneo reducido.

El equipo de Bielsa ganó hoy un amistoso en Australia ante Western Wanderers (2-1, en Sidney) y jugará su último partido de pretemporada el próximo sábado, contra Cagliari, de la Serie A del fútbol italiano.

Su debut en la Championship League (la segunda división inglesa) será el 4 de agosto, de visitante, con Bristol.

Para esta temporada, Bielsa logró el refuerzo del delantero portugués Helder Costa, que llega de Wolverhampton, y el zaguero central Ben White, ex Brighton. El club vendió al zaguero sueco Pontus Jansson a Brentford, por 6.150.000 euros, y al joven atacante Jack Clarke a Tottenham en 11 millones de euros, pero permanecerá una temporada a préstamo en Leeds.