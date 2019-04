Polémica en el Gargantini ¿fue gol?

Iban 34 minutos del primer tiempo y el estadio se levantó a gritar un gol que no fue. Imperiale tuvo a cargo un tiro libre, que ejecutó con mucha categoría, la pelota pegó en el travesaño y para el juez el balón no ingresó en su totalidad, por esa razón el marcador sigue en cero. Mirala y danos tu opinión. ¿Fue o no fue?

Encuesta Después de verla ¿picó adentro o afuera la pelota? Adentro Afuera