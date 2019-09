Guido Pella brindó una entrevista para el podcast de tenis Tres Iguales en la cual repasó la conquista de la Copa Davis en 2016 y dejó varias frases picantes, sobre todo al considerar que "no la ganó Del Potro solo, la ganamos todos".

"La Copa Davis del 2016 no la ganó Del Potro solo, la ganamos todos. No me interesa los que opinan eso. Y no es justo", comenzó diciendo el bahiense, actual número 2 del país por detrás de la Torre de Tandil.

"El boludín que estaba al lado de Del Potro en Pésaro, en Italia, cuando Juan no jugaba hacía tres años, fui yo. Entonces a veces me da un poco de bronca la valoración que se hace. La Davis la ganó Argentina", agregó el cuartofinalista del último Wimbledon.

En otra parte de la entrevista realizada, argumentó que "si vamos punto por punto, Juan ganó 4, Leo Mayer ganó 3, Fede Delbonis ganó 3 y yo 3. La gente en ese sentido es muy ignorante, pero bueno, es lo que piensan ellos. Porque hay algo claro, Del Potro es el mejor jugador argentino y no se discute".

"Argentina es tan destructiva con sus ídolos, y en todos los deportes, hasta cuando pasan un buen momento".

También hizo una autocrítica al señalar crudamente que no debió jugar la serie ante los italianos en Parque Sarmiento después de salir campeones: "Esa serie no la debí haber jugado. Pero Orsa (por Daniel Orsanic, el capitán) me decía que no le jugaba nadie y fui. Lo digo vulgarmente, me la comí toda yo, y doblada. Me comí un partido terrible con Fognini, pero él jugó un huevo. No me la dejó tocar. Me decían Pella pecho frío, no juegues más. Voy pongo en la cara y no te valoran".

Por último, Pella, opinó que la fecha de la nueva Copa Davis "es muy mala", aunque confirmó: "Por supuesto que la voy a jugar porque es lo más grande jugar para Argentina, siempre. Yo disfruto jugar la Davis".

Sobre la negativa de Del Potro de jugar en Madrid, Pella opinó: “Me da bronca que no juegue la Davis. A mi me gusta ir a jugarla y a él no. Y está en todo su derecho. El también se comió la calificación de ‘pecho frío’ de dos finales”.