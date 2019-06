Pasó en la TV: el escandaloso cruce entre Menotti y Ruggeri

Mientras Lionel Scaloni prepara un partido clave frente a Venezuela para continuar en la Copa América Oscar Ruggeri y César Luis Menotti se enfrentaron en la TV. El Flaco, director de selecciones nacionales, dialogó con Estudio Fútbol, por TyC Sports, y cerca del final de la entrevista, Gastón Recondo, uno de los conductores del programa, le contó que el "Cabezón" había pedido su renuncia en 90 Minutos de Fútbol.

"No me interesa la opinión de Ruggeri. Estuvo 10 años comiendo asado en el predio de Ezeiza. Hoy es periodista. No tiene ningún peso que no sea ese", dijo el entrenador campeón del Mundial de 1978 con Argentina.

Enterado por Whatsapp de las declaraciones del "Flaco" en el canal de la competencia, Ruggeri realizó un descargo de alrededor de 10 minutos, prácticamente un monólogo, en el que fue lapidario con Menotti.

"Es verso que quiere a la selección. Vos estás ahí para sacar beneficio de la escuela de entrenadores que armaste. Menos mal que no fui porque me habían invitado. Gracias a Dios tuve a Carlos Bilardo como técnico, a él lo tengo allá arriba porque me enseñó a mirar a la cara y a decir la verdad, no como tu verso de la pilcha y la valijita", expresó molesto.