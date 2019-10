"No entiendo cómo Gallardo no está nominado como uno de los mejores del mundo"

Marcelo Gallardo estuvo entre los 10 entrenadores nominados al mejor del año por FIFA en los premios The Best, pero no llegó a la terna final. En una charla exclusiva con TNT Sports, Josep Guardiola se mostró sorprendido por eso y llenó de elogios al DT millonario.

PEP GUARDIOLA, EN EXCLUSIVA CON #TNTSPORTS "No me explico que Gallardo no esté nominado a mejor DT del mundo", dijo el entrenador en #HalconesYPalomas pic.twitter.com/eUbW7aM5Tu — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) October 4, 2019

"Lo que ha hecho Gallardo en River es increíble, a nivel resultados, de darle consistencia, y otro año y otro año, y se van jugadores pero sigue estando", manifestó uno de los directores técnicos más prestigiosos del mundo.

Y agregó: "Hay cosas que no me explico mucho, estamos nominados tres entrenadores para el mejor del año y él no está nunca. Parece que solo existe Europa en el mundo y no entiendo cómo Gallardo no está nominado como uno de los mejores entrenadores del mundo. No solo por un año, sino por tanto tiempo".

Por último, aunque por el momento es imposible en el corto plazo, Guardiola reconoció que le gustaría medirse ante el Muñeco. Cabe recordar que cuando River jugó ante Barcelona en el Mundial de Clubes de 2015 el DT culé era Luis Enrique. "Ojalá algún día pueda enfrentarme a sus equipos, sería muy bonito", concluyó.