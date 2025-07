Nick Kyrgios destrozó a Rafael Nadal con unas durísimas declaraciones: "Sus gestos me daban asco"

En diálogo con el medio Tennis365, Kyrgios, quien no disputa un partido oficial desde marzo, no tuvo filtros a la hora de criticar a Nadal: “No lo soportaba. Cuando lo veía caminar por la pista y fuera de ella me generaba un gran odio, lo despreciaba muchísimo”. Además, reconoció: “Me motivaba mucho jugar contra él porque sentía una gran ira dentro de mí, intentaba hacer siempre mi mejor tenis para demostrar a todo el mundo que lo idolatraba por su ética de trabajo que se puede triunfar divirtiéndose y estando tranquilo”.