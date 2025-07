Nahuel Gallardo, hijo del Muñeco, fue acusado de racismo en el fútbol de Ecuador: "Hay que hacer una denuncia, me dijo..."

Nahuel Gallardo recibió una denuncia por racismo en Ecuador

Luego del encuentro, el futbolista del equipo rival Eddi Guevara salió al cruce por una situación que vivió en la cancha y denunció al ex River por actos discriminatorios: "Mi marca, el número 5 del Delfín (Gallardo), me dijo ‘negro y mono‘. No estamos para eso en esta actualidad. Hay que hacer una buena denuncia, estamos locos”.