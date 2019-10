Se conocieron los candidatos para el Try del Año

Se han revelado los nominados para el Try del Año para la International Rugby Players (IRP), y el ganador se anunciará en los World Rugby Awards que se celebrarán en Tokio el 3 de noviembre.

Tres de los tries preseleccionados fueron anotados en la Copa Mundial de Rugby 2019 en Japón, en tanto que el restante nominado fue logrado por el capitán de Italia Sergio Parisse, en el partido que disputó ante Rusia, en el pasado mes de agosto.

Los cuatro tries fueron seleccionados por el panel del Try del Año de IRP conformado por ex jugadores ganadores de la Copa del Mundo: Fiao’o Faamausili y Bryan Habana junto con Jamie Heaslip y Thierry Dusautoir.

Este panel seleccionará al ganador del premio 2019.

CHARLES OLLIVON (FRANCIA)

Gales quedó tambaleándose tras una muestra del estilo francés, en los cuartos de final de la Copa Mundial de Rugby 2019. Después de un gran quiebre de Virimi Vakatawa, el centro descargó con un offload a Romain Ntamack, quien a su vez le hizo un pase a su compañero Antoine Dupont. El medio scrum fue tackleado por Liam Williams y tuvo la habilidad para dar el pase antes de caer, al tercera línea Ollivon, quien apoyó los postes sin oposición. C'est magnifique.

SERGIO PARISSE (ITALIA)

La importancia del capitán de Italia Sergio Parisse para su equipo se destacó en el match contra Rusia cuando comenzó y terminó un gran movimiento. Después de ganar el line out y entregar la pelota de manera segura al medio scrum Tito Tebaldi, algunas manos rápidas en el medio campo crearon el espacio para que Jake Polledri se abriera paso y llevara a Italia a las profundidades del territorio ruso. Tebaldi estaba disponible para continuar el movimiento y envió un pase a Parisse, que ingresó al ingoal y anotó.

TJ PERENARA (NUEVA ZELANDA)

Jugando en el papel desconocido como apertura contra Namibia, en el Estadio de Tokio, TJ Perenara hizo un cambio de paso ante Prince Gaoseb antes de correr hacia el territorio rival y dar un impresionante pase George Bridge. Una vez que el juego fue rearmado, Rieko Ioane le hizo un pase a Brad Weber, cuyo offload encontró a Perenara en el extremo izquierdo. El jugador encaró al objetivo, evitando los tackles de Obert Nortje y Helarius Kisting, para aterrizar en la esquina con un espectacular vuelo y marcar.

COBUS REINACH (SUDÁFRICA)

Comenzando dentro de sus propios 22, el apertura sudafricano Elton Jantjies envió la pelota con un kick perfecto al wing Warrick Gelant, quien evadió a DTH van der Merwe y corrió hacia el campo canadiense. Damian de Allende recibió en apoyo y, a su vez, lanzó un pase al medio scrum Cobus Reinach, quien pasó por debajo de los postes para completar su hat-trick con apenas 20 minutos en la cancha.

El presidente de World Rugby, Sir Bill Beaumont, dijo: "Después de un año increíble de rugby y muchos tries espectaculares para elegir, no fue una selección fácil para el panel de International Rugby Players, pero lo han hecho de manera brillante".

"Estamos orgullosos de nuestra estrecha cooperación con International Rugby Players y el IRP Try of the Year refleja la manera en que abordamos temas claves relacionados con el bienestar y los jugadores".

El ex jugador Conrad Smith, integrante de International Rugby Players, ganador de la Copa Mundial de Rugby con los All Black y que presidió el panel de Try of the Year, dijo: "Hubo algunos tries excelentes este año y nuestro trabajo para elegir una lista corta fue difícil”.

“Desde el Seis Naciones de hombres y mujeres a principios de 2019 hasta la Copa Mundial de Rugby en Japón, vimos algunos esfuerzos increíbles durante el año. Estos tries realmente son un testimonio de la calidad del rugby internacional y de las habilidades que se exhiben, y esto generó un gran debate entre el panel".

Ganadores anteriores

2018 – Brodie Retallick (Nueva Zelanda) - Nueva Zelanda v Australia

2017 – Joaquín Tuculet (Argentina) – Argentina v Inglaterra

2016 – Jamie Heaslip (Irlanda) – Irlanda v Italia

2015 – Julian Savea (Nueva Zelanda) – Nueva Zelanda v Francia

2014 – Francois Hougaard (Sudáfrica) – Sudáfrica v Nueva Zelanda

2013 – Beauden Barrett (Nueva Zelanda) – Nueva Zelanda v Francia

2012 – Bryan Habana (Sudáfrica) – Sudáfrica v Nueva Zelanda

2011 – Radike Samo (Australia) – Australia v Nueva Zelanda

2010 – Chris Ashton (Inglaterra) – Inglaterra v Australia

2009 – Jaque Fourie (Sudáfrica) – Sudáfrica v British & Irish Lions

2008 – Brian O’Driscoll (Irlanda) – Australia v Irlanda

2007 – Takudzwa Ngwenya (Estados Unidos) – Sudáfrica v Estados Unidos