Mourinho: "Messi me hizo mejor entrenador"

El entrenador portugués José Mourinho brindó una entrevista a la agencia de noticias EFE en la que habló de su carrera y le dedicó unas palabras a Lionel Messi, a quien sufrió como DT del Real Madrid en una época en que el clásico español se vivía con particular emoción por sus polémicas con Pep Guardiola, entonces entrenador del Barcelona.

Mourinho dejó claro sobre el rosarino que "me hizo mejor entrenador" y añadió que "yo creo que su naturaleza es superarse. Yo en mi situación personal siempre digo que debo tanto a mis jugadores, como a los que no han sido mis jugadores y me han creado problemas. Por ejemplo, Messi nunca jugó en mi equipo pero jugué contra él y me ha hecho mejor entrenador por tener que preparar partidos, por tener que organizar mi equipo. Cuando digo Messi digo también todos los grandes jugadores contra los que he jugado".

Finalmente, sobre su paso por el club blanco, recordó que "fueron tres años buenos, obviamente con dificultades y problemas, pero es parte de la vida profesional, que no es fácil. Tengo recuerdos fantásticos. El periodo que yo he estado en Madrid resultó difícil para el Madrid, un período en el que el Barcelona era dominador, no solo a nivel resultados si no también a nivel de opinión pública y jugaban un fútbol muy bonito, tenían jugadores de una creatividad y una magia fantástica. Nosotros teníamos que romper con este dominio".