Miguel Ángel Russo borró a 2 jugadores de Boca: quiénes se entrenaron a contraturno

Ambos futbolistas tienen contrato con Boca hasta fines de este año, pero desde la dirigencia ya le comunicaron que no pondrán trabas en caso de que ambos se quieran ir en este mercado de pases. El gran problema es que hasta el momento no llegó ninguna oferta por ninguno de los dos futbolistas, por lo que por el momento seguirán entrenándose en el club, pero apartados del plantel profesional.

¿Hace cuánto no suman minutos Lema y Rolón en Boca?

En el caso del mediocampista, que regresó en el último mercado de pases tras su estadía en Belgrano de Córdoba, no sumó minutos desde su regreso al club y Russo tomó la decisión de no contar con él para el Mundial de Clubes. Por su parte, en lo que va del 2025, el ex Belgrano y Newell's no sumó minutos y solo fue convocado a dos partidos.