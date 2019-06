Mauro Zárate y su festejo de gol contra Vélez: "No me arrepiento"

Mauro Zárate tuvo un semestre movido. Entre las críticas al mal juego de Boca, se sumaron algunas polémicas sobre dichos que dejó el ex futbolista de Vélez.

Hoy, el atacante volvió a hablar y se mostró arrepentido de algunas frases que dijo, pero reafirmó otras que lo pusieron en el ojo de la tormenta. Una de ellas fue cuando Boca eliminó a Vélez por penales en la Copa Superliga. En su momento, Zárate había dicho que "pasó el equipo grande" y armó revuelo frente a los hinchas que antes lo consideraban ídolo.

"ME ARREPIENTO DE HABER DICHO QUE PASÓ EL EQUIPO GRANDE, DEL FESTEJO NO" Zárate se refirió a la polémica de la serie ante Vélez y explicó: "Pasaron muchas cosas, son momentos de calentura".

"Sí, fue de calentón y me salió esa frase que no tendría que haberla dicho. Pero bueno, pedir disculpas ahora no cambia nada", aseguró Mauro ahora. Y agregó que "la semana con Vélez fue normal, la viví tranquilo, con esa molestia de lo que había pasado en la cancha de Vélez". Además, Zárate contó que los dichos de los jugadores del Fortín también golpearon en el vestuario: "Se habló mucho, hablaron mucho, y no está bien. Decir que Boca había jugado como un equipo chico... esas declaraciones golpearon en el vestuario".

El futbolista de Boca aseguró también que se arrepintió de haber dicho la frase del "equipo grande" aunque sobre su gol de penal ante Vélez soltó en diálogo con FOX Sports: "no me arrepiento de haber festejado como lo festejé, era un partido muy difícil, queríamos pasar".